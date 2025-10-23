Design Engineer for Active Parts in rotors
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2025-10-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-23Om företaget
Aurobay fokuserar på att utveckla nästa generations förbränningsmotorer och hybridsystem - och skapar en portfölj av hållbara drivlinor som möter behoven på alla marknader och inom olika infrastrukturer.
Dem är en banbrytande global leverantör av framdrivningsteknik, utvecklingstjänster och kontraktstillverkning, med produktionskapacitet på två kontinenter. Deras högeffektiva, lågutsläppande hybridmotorer driver redan miljontals fordon världen över.
Deras mål är att omdefiniera framtidens mobilitet genom drivlineteknik som är både hållbar och praktisk.
Om uppdragetI rollen kommer du bland annat:
Designa aktiva komponenter för elmotorrotorer. Leda möten med leverantörer och kunder kopplade till rotorernas aktiva delar, och säkerställa samsyn kring tekniska krav och projektmål.
Genomföra och leda FMEA med stöd av seniora konstruktörer för att identifiera och minska risker i konstruktionsprocessen. Följa projektutvecklingen och ta fram komponenttidplaner i enlighet med produktutvecklingsprocessen.
Definiera och dokumentera system- och komponentkrav samt säkerställa korrekta och punktliga leveranser i linje med uppsatta kvalitets- och kostnadsmål.
Samordna mellan produktion, leverantörer och kunder för att säkerställa en smidig integration av rotor-komponenter i projekten.
Ge tekniskt stöd vid komponentrelaterade frågor och implementera konstruktionsändringar vid behov baserat på testresultat och återkoppling från verklig drift.
Rapportera projektets framsteg, utmaningar och resultat till både linjeorganisation och projektorganisation.
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: 1/12-2025 till 1/12-2026
Omfattning: 100%
Plats: Göteborg
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9571555