Design Authority till Ground Combat
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-06-07
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Drivs du av att ta ett helhetsansvar för avancerade tekniska system och leda andra i en komplex och utvecklande miljö? Nu söker vi en Design Authority till Saab Dynamics.
Din roll
Som Design Authority får du en central och övergripande roll där du ansvarar för det tekniska helhetsperspektivet inom en produktfamilj. Du verkar i en ledande funktion och arbetar nära flera delar av organisationen - från tidiga studier och utvecklingsprojekt till förvaltning och vidareutveckling av befintliga system.
Rollen innebär att du säkerställer att våra produkter håller över tid, både ur ett tekniskt och systemmässigt perspektiv. Du leder och samordnar en bred teknisk organisation och fungerar som en viktig länk mellan olika discipliner såsom mekanik, elektronik och mjukvara.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ha ett övergripande tekniskt ansvar inom en produktfamilj
Säkerställa systemfunktion, kravbild och tekniska lösningar över tid
Leda och samordna en tvärfunktionell teknisk organisation
Arbeta med hela produktlivscykeln - från tidiga studier till eftermarknad
Vara ett tekniskt stöd till projekt, programledning och andra intressenter
Bidra till strategiska tekniska vägval och långsiktig utvecklingPubliceringsdatum2026-06-07Profil
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och som trivs i en ledande roll där du får kombinera teknik, struktur och samarbete. I denna roll får du ett tydligt ledaransvar, där du förväntas driva arbetet framåt, skapa riktning och engagemang samt säkerställa att rätt tekniska beslut fattas över tid. Vi ser gärna att du är en trygg ledare som kan kombinera ett strategiskt perspektiv med ett operativt engagemang.
Du har en bakgrund inom utveckling och en god förståelse för komplexa system. För att lyckas i rollen behöver du ha ett helhetsperspektiv, kunna fatta beslut och skapa engagemang i en bred organisation.
Vi tror att du har:
Civilingenjörsutbildning eller motsvarande
Flera års erfarenhet av teknikutveckling, gärna inom mekanikintensiva produkter
Erfarenhet av att arbeta med komplexa system där även mjukvara och elektronik ingår
Erfarenhet av en ledande eller samordnande roll
Mycket god förmåga att kommunicera och samarbeta med olika intressenter
Ett strukturerat arbetssätt och ett starkt driv
Det är meriterande om du har erfarenhet av våra produkter eller liknande tekniska system.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB stina.jonsson@saabgroup.com Jobbnummer
9951109