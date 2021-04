Deployment leader - Jula AB - Datajobb i Skara

Jula AB / Datajobb / Skara2021-04-12Brinner du för systemutveckling och letar efter ett intressant och omväxlande arbete? Då kan det vara dig vi söker! Som en del av utvecklingsavdelningen är du i centrum av Julas resa i digital transformation och levererar system som når både personal och kunder. Julas IT-avdelning består idag av 30 medarbetare som är uppdelade i tre team.Det här gör man som Deployment leaderUppdraget som Deployment leader innebär att koordinera IT-avdelningens leveranser gentemot verksamheten samt att ansvara för driftsättningsprocesserna.Arbetet innefattar både koordinering mellan beställare, utvecklare och testare samt teknisk uppsättning och underhåll av våra CI/CD-lösningar och driftsmiljöer.Exempel på arbetsuppgifterAnsvarar för utvecklingsbacklog och planerar och följer upp arbetetKoordinerar releaser och informerar berörda parter inför driftsättningarUnderhåller och upprätthåller processer, applikationer och behörigheter i DevOps och AzureFörnyar certifikat och beställer förändringar i lastbalansering, brandväggar och driftsmiljöerSäkerställer att kod och applikationer har övervakningSer till att dokumentationen uppdateras vid förändring i applikationerDu rapporterar till IT Development Manager.Det här är din bakgrund och dina erfarenheterVi söker dig som har jobbat minst 5 år i liknande roll eller som systemutvecklare, teknisk projektledare etc. Tidigare arbete med Microsofts tjänster DevOps, IIS och Azure samt kunskap inom SAFe, ITIL och Lean är meriterande.Vidare ser vi att du har en eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, systemvetenskap eller motsvarande. Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.Det här är du som personDu motiveras av att arbeta med systemutveckling och att ta saker i mål. Du trivs att arbeta mot uppsatta deadlines och arbetar systematiskt mot målet. Du hanterar att förändrade omständigheter uppstår och kan snabbt prioritera om och ta beslut.Som person trivs du att arbeta både i team och självständigt. Du är noggrann, strukturerad samt har en god kommunikationsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Bra att vetaTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på Julas huvudkontor i Skara. Jula rör sig mot ett mer flexibelt arbetssätt och därmed finns möjlighet till delvis distansarbete. Jula har kollektivavtal med Unionen för tjänstemän.Jula befinner sig i ett expansivt skede vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter.Så här söker duOm du känner att du skulle passa för denna roll, tveka inte att söka direkt. Intervjuer kan komma att hållas löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Frågor om tjänsten besvaras av Rasmus Hollin, IT Development Manager ( rasmus.hollin@jula.seel ler via vxl 0511-24600).Sista ansökningsdag är den 2 maj 2021Varaktighet, arbetstidHeltid2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-02Jula AB5685415