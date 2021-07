Deployment Engineer till Tunstall - Cabeza Rekrytering och Konsulting AB - Datajobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Cabeza Rekrytering och Konsulting AB

Cabeza Rekrytering och Konsulting AB / Datajobb / Malmö2021-07-05Vill du arbeta i ett affärsdrivet och marknadsledande bolag? Gärna ett som har tydligt syfte och goda värdegrunder?Tunstall är världsledande inom välfärdsteknologi för vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka och våra tjänster hjälper dagligen människor att få en tryggare vardag och leva det liv de själva valt.Nu söker vi flera Deployment Engineers som vill vara med och driva vår verksamhet framåt!Om rollen:Som Deployment Engineer möjliggör du leverans av Tunstalls tjänster till våra kunder. Utifrån vår projektplanering ansvarar du för:Implementation, integration, migration, felsökning, uppgradering, testning och förvaltning av Tunstalls tjänster, på de olika plattformar vi sköter.Du jobbar också med att optimera plattforms- och tjänsteprestanda och har i denna roll mycket kontakt med våra kunder.Du jobbar med tjänster, produkter (mjuk- och hårdvara) och teknologier innefattande bl.a. IP-kommunikation, nätverk, radio, mobila lösningar, databaser (SQL, MySQL) & Microsofts utvecklingsmiljöer (.net C#), Linux och Kubernetes.Produkterna du främst arbetar med är en egenutvecklad mjukvarulösning (TES) som hjälper våra kunder att planera, effektivisera och kvalitetssäkra sitt arbete med hemtjänst och äldrevård, samt vårt system (Tuncore) som används som larm och kommunikationssystem på "Särskilt Boende". Vi går även mer och mer över till helhetslösningar via vår plattform (IHCP).I detta jobb har du många kommunikationsytor, både internt och externt, bl.a. med 1st & 2nd line support I&D (Innovation & Development) samt med kontaktpersoner hos våra kunder.Som Deployment Engineer ingår du i vår Deployment-organisation, som är under utökning. Avdelningen leds av en Deployment Team Manager, och omfattar fem kollegor i samma roll (Deployment Engineer) samt två kollegor som arbetar som Database Administrators.Vi söker dig som:För att trivas hos oss tror vi att du är en flexibel, självdriven och förändringsbenägen person. Vi lever i en värld som förändras snabbt och vi tror på att tillämpa frihet under ansvar. Tunstall erbjuder en tillåtande miljö där du uppmuntras till att utmana dig själv och din förmåga.Vi uppskattar prestigelöshet och välkomnar engagerade och intresserade personer som är bra på att prioritera och arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet.Hos oss händer det mycket och snabbt! Därför är det viktigt att vara beredd på att kunna prioritera och planera om.För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har relevant arbetslivserfarenhet inom:Multitier- och regulatoriska tekniska miljöerDeployment av Microsoft-, Linux- och Kubernetes -baserade applikationerConfiguration Management verktygSQL ServerWebbaserade applikationer, utvecklingsprojekt och grundläggande förståelse av nätverksteknikGod kunskap i svenska och engelska, såväl i tal som i skriftFör att trivas i rollen bör du vara tekniskt nyfiken, kunna och vilja driva egna ärenden och projekt, och trivas med att planera och driva ditt arbete självständigt. Du tycker om att interagera med kunder och kollegor.2021-07-05Tunstall ligger långt fram i branschutvecklingen vad gäller produktutveckling och teknisk kompetens. Kunderna finns i nuläget främst inom kommunal/offentlig äldrevård men det finns även en stor framtida tillväxtpotential inom hälsovård/landsting och den privata sektorn (B2B).Tunstall Nordic är inne i en förändrings- och omstruktureringsfas då omvärlden och marknaden ställer nya och högre krav på dem som bolag. Denna transformation sker inom bl.a. följande områden; privatisering - från offentligt finansierad till privat äldrevård, digitalisering - teknikskiftet från analoga produkter till digitala, "tjänstefiering" - från produkter till tjänster, "molnifiering" - från lokala installationer till hostade molnlösningar.Om att jobba på Tunstall:Jag känner mig stolt över att arbeta för ett marknadsledande företag inom välfärdsteknologi och e-hälsa. Att varje dag arbeta för att våra äldre får det bättre"Karolina Bellabuono, Sales ManagerTunstall skapar stort värde med nästa generations tekniskt avancerade sensorer samt med tjänster och smarta analytiska funktioner som gör att människor kan bo kvar hemma längre och ha ett självständigt liv med mer social kontakt."Johan Lenander, VD Tunstall SverigePå Tunstall är vi stolta över att sätta användaren i centrum, vi brinner för att förstå vad utmaningarna och möjligheterna är för att skapa ett bättre liv för äldre och långtidssjuka, och hur vi med hjälp av innovation kan ta fram framtidens lösningar."Niklas Rosander, Development Director NordicsKänner du igen dig i beskrivningen av rollen? Då vill vi veta mer om dig! I denna rekrytering samarbetar vi med Cabeza. För mer information, kontakta rekryteringskonsult Malin Schultz: malin.schultz@cabeza.se . Vi hanterar ansökningar löpande och konfidentiellt.Sökord: Deployment Engineer, Kubernetes, Linux, Configuration Management, TunstallVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-08Cabeza Rekrytering och Konsulting AB5848143