Depåtekniker till Nordic Storage AB Göteborg
Nordic Storage AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-09-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Storage AB i Göteborg
, Malmö
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Nordic Storage AB bedriver lagring och hantering av flytande bulkprodukter, främst petroleumprodukter och biobränslen. Denna lagring och hantering sker i tankterminaler och bergrumsanläggningar i ett flertal hamnstäder i Sverige och Danmark.
Vi består av ett 20-tal kompetenta medarbetare med lång och gedigen erfarenhet i branschen.
För mer information vänligen se: www.nordicstorage.se
Nu söker vi en engagerad depåtekniker till våra terminaler i Energihamnen i Göteborg
Om rollen
Det här är en roll för dig som gillar att jobba praktiskt och ta ansvar. Du arbetar både självständigt och i team för att säkerställa en trygg och effektiv drift.
Dina uppgifter kommer bland annat att vara:
Daglig tillsyn och underhåll av cisterner, ventiler, slangar och annan utrustning samt digitala system
Produkthantering till/från fartyg, tankbilar, cisterner och bergrum
Mätning, provtagning och rapportering av lagerstatus
Felsökning och enklare reparationer
Dokumentation och uppföljning av säkerhets- och miljörutiner
Deltagande i projekt och samordning med entreprenörer
Beredskapstjänst samt ibland arbete på kvällar/helger med kort inställelsetid
Vi söker dig som
Har teknisk gymnasieutbildning (gärna maritim eller motsvarande)
Har erfarenhet från processindustri, sjöfart, hamn, terminal eller liknande
Kommunicerar både på svenska och engelska
Har B-körkort och gärna tillgång till bil
Har god teknisk förståelse och ett genuint intresse för mekanik, processer och problemlösning
Gillar att arbeta praktiskt, är systematisk, noggrann och ansvarsfull
Har engagemang och en vilja att lära dig
Vi erbjuder dig
Ett sammansvetsat engagerat team där din insats märks
Branschspecifika kurser och chans att växa i rollen
Friskvårdsbidrag
Friskvårdstimme på arbetstid
Tillgång till företagshälsovård
Ansök nu
Låter ovan intressant, ansök redan i dag. Skicka din ansökan till jobb@nordicstorage.se
Vi arbetare löpande med urvalet och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor om oss eller om tjänsten är du välkommen att kontakta Personalansvarig Annika Sellberg 031-534500.
Sista ansökningsdag 2025-09-30
Då anläggningarna är samhällsviktiga och belägna inom skyddsobjekt kommer bakgrundskontroller samt en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll att krävas med hänsyn till gällande och kommande lagstiftning.
Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes vänligen då vi sköter rekryteringen själva. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@nordicstorage.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Storage AB
(org.nr 556213-1291), http://nordicstorage.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordic Storage AB Jobbnummer
9489511