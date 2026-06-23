Dental Assistaant
Bålsta tandvård AB / Vårdarjobb / Håbo Visa alla vårdarjobb i Håbo
2026-06-23
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
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Bålsta Tandvård is looking for motivated and professional dental assistants to join our team in Bålsta, Sweden.
Main Responsibilities
Assist dentists during examinations and treatments
Prepare and maintain treatment rooms and equipment
Support administrative and scheduling tasks
Help ensure the smooth daily operation of the clinic
Provide general assistance to the dental team when needed
Qualifications
Previous experience in a dental clinic is an advantage
Education or training in dental assisting or a related dental field is an advantage, but not required
Experience from Sweden or abroad is welcome
English is an advantage
Positive attitude, reliability, and willingness to learn
Application
Please send your application to:kontakt@balstatandvard.se
Bålsta Tandvård welcomes applications from candidates with different backgrounds and international experience.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: kontakt@balstatandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bålsta tandvård AB
(org.nr 559491-5893)
Giggvägen 1 (visa karta
)
746 39 BÅLSTA Kontakt
Nosheen Naz kontakt@balstatandvard.se +46 18 6129029 Jobbnummer
9976022