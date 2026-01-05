Den Gyldene Freden söker erfaren Souschef
2026-01-05
Sedan 1722 har Den Gyldene Freden varit en plats för människor att samlas för att äta, dricka och umgås i tidlös miljö. Vår mat är gjord med svenska smaker och de nordiska råvarorna är ständigt närvarande.
Nu söker vi förstärkning av en Souschef till vårat köksteam.
Vi söker en Souschef med några års erfarenhet som gillar högt tempo och har god samarbetsförmåga. Du ska kunna leda köket och kommer vara ansvarig för kvalitet och ekonomi under ditt skift.
Den Gyldene Freden har serverat svensk husmanskost sedan år 1722. Såväl kända kulturpersonligheter som långväga besökare och lokala stamgäster söker sig till våra anrika lokaler i Gamla Stan för att njuta av den goda maten och den genuina atmosfären - till vardags eller vid högtidliga tillfällen. Vi som arbetar på Den Gyldene Freden är stolta över vårt arv och vi jobbar hela tidenför att utveckla klassiska smaker till mat av idag. Vår filosofi är att det får ta tid att laga och äta god mat. Influenserna kommer från hela världen, men basen är det nordiska köket på vårt personliga sätt, med stor hänsyn till råvaror, ursprung och hantverk. Nu söker vi en souschef som känner sig säker i det klassiska köket. Vi ser även att du är noggrann och engagerad i ditt yrke.
Vi erbjuder dig att få jobba med riktigt bra råvaror, bra uppstyrd verksamhet med en hjärtlig stämning. Här lagar vi mat från grunden och sätter smaker och hantverket i fokus. Du kommer att vara delaktig i alla delar. Allt från mice en place på dagarna till service på kvällarna.
Tjänsten kommer att tillsättas omgående
Arbetstiden är varierande men merparten är förlagd på kvällar.
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: jobb@gyldenefreden.se
Detta är ett heltidsjobb.

DGF Restauranger AB
Österlånggatan 51

111 31 STOCKHOLM
