Demopersonal till Oumph!

Recruitive AB / Säljarjobb / Uppsala
2026-01-27


Deltidspersonal till Demomiljö i Matbutiker - Oumph!

Är du en social stjärna med passion för växtbaserad mat? Vill du sprida smakglädje och inspirera kunder i butik? Då är du kanske den vi söker.

Oumph! revolutionerar växtbaserad mat med smak, textur och attityd - och nu söker vi dig som vill vara ansiktet utåt i butik.

Om rollen

Som demopersonal kommer du att:

• Representera Oumph! i matbutiker genom smakprov och produktinformation
• Engagera kunder och skapa nyfikenhet kring växtbaserade alternativ
• Bidra till försäljning genom din energi och ditt säljfokus
• Ansvara för att demoytan är inbjudande, ren och välorganiserad

Vi söker dig som:

• Är social, utåtriktad och älskar att prata med människor
• Har ett genuint intresse för försäljning och mat
• Är ansvarstagande och pålitlig
• Har hög energi och sprider positiv stämning
• Har möjlighet att arbeta flexibla tider, främst vardagskvällar och helger

Det är meriterande om du har:

• Jobbat i butik eller med liknande arbete tidigare
• Har körkort, men inget krav

Vi erbjuder:

• Ett roligt och meningsfullt extrajobb med ett varumärke i framkant
• Möjlighet att utveckla dina sälj- och kommunikationsfärdigheter
• En inspirerande arbetsmiljö där du gör skillnad - varje dag


Tjänsten är på deltid och utgår från olika matbutiker i din region.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Om företaget
Recruitive är en oberoende tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Administration, Ekonomi, Kundtjänst och Försäljning.
Vi är medlemmar i Almega kompetensföretagen och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Recruitive AB (org.nr 559072-9546)

Jobbnummer
9708029

