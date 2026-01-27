Demopersonal till Oumph!
2026-01-27
Deltidspersonal till Demomiljö i Matbutiker - Oumph!
Är du en social stjärna med passion för växtbaserad mat? Vill du sprida smakglädje och inspirera kunder i butik? Då är du kanske den vi söker.
Oumph! revolutionerar växtbaserad mat med smak, textur och attityd - och nu söker vi dig som vill vara ansiktet utåt i butik.
Om rollen
Som demopersonal kommer du att:
• Representera Oumph! i matbutiker genom smakprov och produktinformation
• Engagera kunder och skapa nyfikenhet kring växtbaserade alternativ
• Bidra till försäljning genom din energi och ditt säljfokus
• Ansvara för att demoytan är inbjudande, ren och välorganiserad
Vi söker dig som:
• Är social, utåtriktad och älskar att prata med människor
• Har ett genuint intresse för försäljning och mat
• Är ansvarstagande och pålitlig
• Har hög energi och sprider positiv stämning
• Har möjlighet att arbeta flexibla tider, främst vardagskvällar och helger
Det är meriterande om du har:
• Jobbat i butik eller med liknande arbete tidigare
• Har körkort, men inget krav
Vi erbjuder:
• Ett roligt och meningsfullt extrajobb med ett varumärke i framkant
• Möjlighet att utveckla dina sälj- och kommunikationsfärdigheter
• En inspirerande arbetsmiljö där du gör skillnad - varje dag
•
Tjänsten är på deltid och utgår från olika matbutiker i din region.
Recruitive är en oberoende tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Administration, Ekonomi, Kundtjänst och Försäljning.
Vi är medlemmar i Almega kompetensföretagen och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett deltidsjobb.
Recruitive AB
