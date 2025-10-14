Demontage av utrustning
2025-10-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Östhammar
eller i hela Sverige
Vi samarbetar med flera stora företag inom industri där vi tillhandahåller personal.
Nu söker vi personal för demontering av olika typer av utrustning/maskiner mm.
Vi söker framför allt dig som har arbetsvilja och relativt god vana av att hantera verktyg av olika slag. Vi söker både dig som är erfaren och dig med mindre erfarenhet av att demontera. Arbetsledning kommer att finnas på plats, så arbetsvilja och god förmåga att arbeta i grupp är de viktigaste egenskaperna vi söker.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
