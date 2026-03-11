Demonstratörer i Kristianstad med omnejd
2026-03-11
RG Marknadspartner AB arbetar med säljfrämjande tjänster som varudemonstrationer, varuplock, event och säljtjänster, inom bl a dagligvaruhandeln och fackhandeln. Vi har varit verksamma sedan 1994 och är rikstäckande med lokalkontor över hela landet. För denna tjänst bör du bo i Kristianstad eller inom rimlig omnejd.
Vi söker dig som är social, serviceinriktad, noggrann, ansvarsfull och som trivs med kund- och personalkontakt ute i butik. Erfarenhet av dagligvaruhandeln är meriterande, men inget krav. Ett intresse för matlagning är lika meriterande som talets gåva.
Tjänsten är vid behov, då vi bokar in personal utifrån när uppdrag kommer in. Passar kanske dig som redan har ett annat deltidsjobb, studerar, är pensionär, har ett flexibelt liv eller redan idag är aktiv som demonstratör?
Uppdragen utförs främst på någon av veckans vardagar, ibland helg. Lön enligt Handels avtal. Körkort inget krav, men underlättar och ger Dig fler möjligheter.
Arbetsuppgifterna består främst i att tillaga, bjuda och sälja in de för demotillfället aktuella produkterna samt att öka medvetenheten om produkten genom den merförsäljning demo och sampling ger.
Ett urval av varumärken vi jobbar med är Arla, Atria, Ritter, Orkla, Valio, Triumfglass, Peka och Dafgård och just nu har vi ett stort inflöde in på bokningar. Därför kan tjänsterna komma att tillsättas omgående.
Maila din ansökan märkt med "Demonstratör Kristianstad" till annette.claren@rgmp.se
eller fyll i ansökningsformuläret på vår hemsida www.rgmp.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut, skicka därför in din ansökan redan nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: annette.claren@rgmp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Demonstratör Kristianstad". Arbetsgivare Rg Marknadspartner AB
(org.nr 556622-0769), http://www.rgmp.se Jobbnummer
