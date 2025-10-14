Demensteamet växer - vi söker undersköterskor!
2025-10-14
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Vill du vara en del av ett team med engagerade kollegor som arbetar med att göra verklig skillnad för människor med demenssjukdom? Välkommen till Demensteamet i Kungälvs kommun!
Vi utökas och söker nu fler undersköterskor till demensteamet.
Hos oss får du chansen att arbeta med hemtjänstinsatser som verkligen betyder något, alltid utifrån individens behov och biståndsbeslut. Du kommer att arbeta självständigt och ta ansvar över dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har dina kollegor nära till hands.
Vårt mål är att skapa förutsättningar för ett meningsfullt liv där trygghet, självbestämmande och respekt för varje persons integritet står i centrum. Vi arbetar strukturerat med BPSD-skattning för att förstå och möta de beteendemässiga och psykiska symtomen vid demens och för att utveckla vår kompetens och kvalitet i omsorgen.
Som undersköterska hos oss blir du en viktig del av nätverket kring brukarna. Du motiverar, stimulerar och anpassar insatserna efter varje individs unika förutsättningar. Arbetsuppgifterna är varierande och du får inblick i många människors liv, något som både berikar och utmanar.
Du arbetar nära kollegor från olika professioner och bidrar till att utveckla våra ombudsroller och implementera välfärdsteknik. Vi tror på samarbete, innovation och att lära av varandra.
Arbetstid: Dag, kväll och varannan helgDina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete där du gör skillnad varje dag. Du blir en del av ett välkomnande och kompetent team som stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
Vi arbetar enligt den nationella värdegrunden och har ett hälsofrämjande synsätt som är grunden i personcentrerad vård och omsorg. Vi utgår därmed från ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att tillvarata på individens resurser. Brukarna ska ha ett meningsfullt liv, där de är delaktiga och har inflytande.
Du kommer att:
- Vara fast omsorgskontakt.
- Planera, genomföra och dokumentera i Treserva.
- Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation från sjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Är utbildad undersköterska.
- Har skyddad yrkestitel alt tjänstgöringsintyg som styrker att du var tillsvidareanställd med titeln undersköterska 1 juli 2023.
- Har flerårig erfarenhet av arbete inom demens och av att arbeta utifrån ett individanpassat förhållningssätt.
- Har B körkort.
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
- God datorvana.
- Intresse av att arbeta med utveckling.
Vi söker dig som tror på alla människors lika värde och rättigheter. Är du dessutom en person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra så ser vi att det här är ett uppdrag för dig.
Viktigt är att du har en positiv människosyn, ett stort engagemang, ansvarskänsla och att du sätter brukarnas individuella behov i fokus. Du har god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt kan arbeta självständigt.
Det är meriterade om du har en specialistundersköterskeutbildning inom demens.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
