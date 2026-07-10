Demenssjuksköterska till biståndsenheten
Upplands-Bro kommun / Sjuksköterskejobb / Upplands-Bro Visa alla sjuksköterskejobb i Upplands-Bro
2026-07-10
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I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du göra verklig skillnad för personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga – från första kontakt och genom hela stödkedjan? Nu söker vi en engagerad demenssjuksköterska till biståndsenheten i Upplands-Bro kommun.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som demenssjuksköterska vid biståndsenheten får du en central roll i att utveckla och säkerställa tidiga, samordnade och behovsanpassade insatser för personer med demenssjukdom. Genom din placering i biståndsenheten blir du en viktig del i det första mötet med kommunen – där du kan bidra med specialistkunskap redan i ett tidigt skede. Du fungerar som en länk mellan hälso- och sjukvård och kommunens insatser, och arbetar nära biståndshandläggare för att skapa trygghet och kvalitet i stödet till den enskilde.
I rollen kommer du bland annat att:
Ge råd, stöd och vägledning till personer med demenssjukdom och deras anhöriga
Medverka vid hembesök i tidiga skeden efter diagnos
Bidra med kunskap om kommunens insatser, stöd i samhället och primärvårdens roll
Samverka med biståndshandläggare och andra professioner för att planera insatser
Fungera som ett stöd till verksamheten genom kompetensutveckling inom kognitiv sjukdom, implementering av ny kunskap och arbetssätt, samt medverkan i utveckling av verksamheten
Du är också en resurs för hela äldreomsorgen och kan bidra i olika delar av verksamheten vid behov.
Om arbetsplatsen:
Tjänsten tillhör biståndsenheten inom äldreomsorgen, som är en strategiskt viktig ingång för insatser och stöd till personer över och under 65 år. Här arbetar vi nära invånaren och i samverkan med andra funktioner för att möta individuella behov. På enheten finns 12 handläggare och två medarbetare och du rapportera till enhetschef, samtidigt som du kommer ha många tillfällen till samverkan utanför din direkta arbetsgrupp.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom demens eller geriatrik.
Har erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom.
Har god kunskap och erfarenhet av att arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till kunskapsspridning på bred front.
Skriver och talar svenska obehindrat.
B-körkort.
Det är meriterande om du har arbetat inom kommunal äldrevård samt med biståndsfrågor.
Som person har du god förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med andra. Du har mycket god kommunikativ förmåga och är trygg i mötet med både enskilda och anhöriga i olika skeden av sjukdom.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad tidigt i processen för den enskilde. Du får möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt inom området kognitiva sjukdomar och ha ett nära samarbete med kompetenta kollegor inom biståndsenheten och äldreomsorgen.
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.Om tjänsten
Tjänsten är en heltidstjänst. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 9 augusti 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
NOTERA: på grund av sommarsemester kommer iurval och intervjuer genomföras efter sista ansökningsdatum.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro Kommun
(org.nr 212000-0100), https://upplands-bro.varbi.com
Furuhällsplan 1 (visa karta
)
196 40 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialkontoret , Äldre- och omsorgsavdelning Jobbnummer
9998834