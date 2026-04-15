Demandkoordinator med inriktning digital innovationsledning
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Läs gärna mer om Forsmark på vår https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark
Om rollen
Vill du bidra till ett fossilfritt samhälle och göra den gröna omställningen möjlig? Nu söker vi en Demandkoordinator med inriktning digital innovationsledning till Forsmark!
IS/IT-enheten för Forsmarks Kraftgrupp AB ansvarar för den administrativa IS/IT-miljön enligt behov från verksamheten samt enligt Vattenfallkoncernens och myndigheters ställda krav. Vi samordnar verksamhetens behov och identifierar möjligheter till digitalisering samtidigt som arbetar med harmonisering och konsolidering inom vårt befintliga IT-landskap. I arbetet samverkar vi med IS/IT-enheterna på Ringhals och Svensk Kärnbränslehantering samt med den interna IT-leverantören Vattenfall IT.
Vi behöver nu förstärka vårt team med en person som har ett stort intresse för hur digitalisering och IT kan vara ett stöd för verksamheten och som vill arbeta med att driva och leda digitaliseringen inom kärnkraften.
Som Demandkoordinator och ledare för digital innovation blir du en nyckelperson i arbetet i pågående och kommande digitaliserings- och förbättringsinitiativ. Du kommer arbeta med operativa, taktiska och strategiska digitaliseringsinitiativ kopplade till verksamhetens strategier och mål.
Arbetet innebär ett mycket nära och tvärfunktionellt samarbete med kollegor från alla delar av vår verksamhet, från Vattenfallskoncernen och med vår huvudleverantör Vattenfall IT.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stödja och samordna verksamheten i arbetet med att beskriva behov och krav gällande IT-stöd och digitalisering. Det innebär att inspirera verksamheten till att förenkla och automatisera sina processer med hjälp av digitalisering, samt uppnå kostnadseffektiva IT-tjänster.
Leda arbetet med att utveckla förvaltningsområden i enlighet med relevanta strategier
Samordna och koordinera verksamhetsbehov i samverkan med Vattenfall IT
Ansvarig för uppdrag och projekt, agera sponsor och delta i styrgrupper
Ansvarig för SLAer under hela livscykeln, samt uppföljning och rapportering av status
Arbete med budget och kostnadsuppföljning
Bidra till utveckling av våra metoder, arbetssätt och verktyg
Kravspecifikation
Vi söker en person som stimuleras av ett nära samarbete med andra människor med många kontaktytor, samtidigt som du trivs att arbeta självständigt och i en miljö där vi har tydliga krav att tillmötesgå såsom tillståndshavare av verksamhet inom kärnkraften.
Du har en akademisk examen inom IT eller systemvetenskap med en verksamhetsnära inriktning eller motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig
Du har arbetat med kravhantering, systemförvaltning och förvaltningsledning med inriktning att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter
Du har erfarenhet från arbete enligt ramverk såsom ITIL, PM3 samt projektmodeller
Du är van att planera, samordna och leda möten och workshops som hålls både på plats och via digitala kanaler
Du har erfarenhet från budgetarbete och ekonomisk uppföljning
Du har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Vi fäster stort vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är noggrann, strukturerad och har ett genuint intresse för IT och digitalisering. Du är lösningsorienterad, flexibel och har lätt för att strukturera och prioritera ditt arbete samt växla i tempo när situationen kräver det. Som person är du kommunikativ och pedagogisk och känner dig bekväm med att presentera och tala inför grupp.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Forsmark med viss möjlighet att arbeta på distans enligt överenskommelse. Vi har även distanskontor med bokningsbara arbetsplatser i både Gävle och Uppsala. Dessa kontor uppfyller våra krav på säkerhet.
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Olle Lannergård, olle.lannergard@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Jessica Dinkel, jessica.dinkel@vattenfall.com
.
Fackliga representanter: Akademikerna - Hans Lindqvist, Ledarna - Helena Arneberth, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - expedition.unionen@vattenfall.com
. Samtliga nås på telefon 0173 - 81 000.
Välkommen med din ansökan senast 10 maj 2026. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi ser fram emot din ansökan!
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation.
