Demand Planner till SodaStream - Hero AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

Hero AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2020-09-02SodaStream is the world's leading manufacturer and distributor of Sparkling Water Makers, which enable consumers to easily transform ordinary tap water into sparkling water and flavored sparkling water in seconds. SodaStream's products promote health and wellness, are environmentally friendly, cost effective and fun to use. Every year SodaStream provides 1, 5 billion liters of carbonated beverages to millions of households, making it one of the largest beverage companies in the world. We employ more than 2,000 people worldwide, with over 30 nationalities represented.2020-09-02SodaStream Nordic söker nu en Demand Planner till kontoret i Stockholm. Den avdelning som hanterar logistik och produktplanering består idag av tre personer och kommer att kompletteras med ytterligare en person då bolaget befinner sig i en tillväxtfas. Vill du arbeta med ett energiskt och roligt team och representera ett starkt globalt varumärke kan detta vara ditt drömjobb!Dina primära arbetsuppgifter innefattar att tillsammans med en kollega hantera produktionsplanering och produktionsorder för bolagets sortiment på ca 100 produkter. Du arbetar nära säljorganisationen med försäljningsprognoser, samt i dialog med lager och marknad. Du arbetar med planering och analys samt artikelregistrering och inköpsordrar i Excel och Jeeves. Du kommer att arbeta systematiskt med rutiner och verktyg för att hela tiden utveckla processerna.Vidare innebär rollen kontakt mot den globala organisationen gällande kvalitetsfrågor.I den här rollen rapporterar du till bolagets nordiska verksamhetschef.Vem är duFör att vara framgångsrik i den här rollen ser vi att du har något eller några års erfarenhet från en liknande roll, gärna inom FMCG. Vi tror att du kommer från en bakgrund där du arbetat med produkter, gärna mot återförsäljare.Vi söker dig somÄr detaljorienterad och noggrann i ditt arbete.Är socialt lagd och värnar om att skapa goda och långsiktiga relationer, internt såväl som externt.Är analytisk och har förmågan att arbeta kreativt med att hitta nya lösningar när behov uppstår.Känner dig trygg och säker med att kommunicera på engelska då det är bolagets koncernspråk.Är van att arbeta i ExcelSodaStream är en arbetsplats där det händer mycket och som ständigt växer atmosfären är internationell, och det kräver människor som är vana vid ett högt arbetstempo och ser förändringar som något positivtTillträde, omfattning och anställning:Detta är en direktrekrytering där du anställs hos direkt hos SodaStream. Tjänsten är på heltid med kontorstider måndag till fredag. Start för uppdraget är snarast, och vi kommer därför att intervjua kandidater löpande. SodaStream sitter i fina lokaler i Hammarby Sjöstad.Hur söker du?Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv och personliga brev innehållande en beskrivning av ditt intresse för tjänsten. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut. Har du frågor besvaras dessa av rekryteringsansvarig Madelaine Roosmark på madelaine.roosmark@hero.se Vi ser fram emot att läsa din ansökan!We are heart working"Vi på Hero specialiserar oss på personaluthyrning och rekrytering i Stockholm. Bolaget växte fram genom viljan att ta vara på erfarenhet från branschen och att samtidigt bidra i ett större samhällsperspektiv. Det har vi uppnått genom att alltid jobba med hjärtat. För oss betyder det att vi aldrig tummar på kvalitet, att vi är personliga och att vi alltid strävar efter att bygga långsiktiga relationer. Det betyder också att vi är ärliga mot kandidater, konsulter, kunder och oss själva. Det visar sig dagligen vara det roligaste och mest lyckade sättet till framgångsrika samarbeten.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-10-02Hero AB5343445