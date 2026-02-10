Demand & Supply Planner till BabyBjörn
Är du rätt person för att bidra till att våra uppskattade produkter når småbarnsfamiljer världen över? Hos BabyBjörn blir du en del av ett svenskt familjeföretag med stark kultur, korta beslutsvägar och stort hjärta. Här får du en senior roll som logistiker och kombinerar operativ excellens med strategisk utveckling. Du spelar en central roll mellan oss och våra producenter, dotterbolag, lagerställen m.m.
Om rollen
Som Demand & Supply Planner är ditt uppdrag att balansera tillgång och efterfrågan i vår globala försörjningskedja. Du arbetar nära våra producenter i Asien, säkerställer effektiva material- och produktionsflöden och stöttar våra dotterbolag runt om i världen med rätt produkter - i rätt tid.
Dina huvuduppgifter
• Material- och kapacitetsplanering: Grovplanering för tre externa producenter. Driva och utveckla samarbetet med producenterna.
• Kommunikation med dotterbolag/lagerställen/producenter och hantering av störningar.
• Distribution: Ansvara för att distributionsprocesser fungerar och utvecklas.
• Systemvård: Äga och underhålla planeringsparametrar i ERP
• Logistikutveckling/KPI-styrning: Äga, analysera och förbättra KPI:er.
• Forecast: Ansvara för att driva och utveckla prognosarbete.
Din profil
Vi vill att du har relevant eftergymnasial utbildning och > 5 års erfarenhet från liknande roll i internationell miljö som gör att du skaffat dig gedigen logistik-kompetens. Hög kompetens inom ERP och intresse för AI/digitalisering är viktigt.
Du behöver hantera svenska och engelska med lätthet i tal och skrift.
För att lyckas i rollen är din personliga egenskaper avgörande. Med kommunikativ förmåga håller du andra informerade och hanterar frågor och problem direkt och öppet. Du är en genuin lagspelare som bygger starka relationer såväl internt som externt. Med datadriven analy, logisk förmåga och strukturerat arbetssätt förutser du problem och utvecklar flöden.
Vi erbjuder
BabyBjörn erbjuder en familjär företagskultur med stark teamkänsla. Du får i rollen stora påverkansmöjligheter för supply chain och möjlighet att arbeta såväl internationellt som lokalt.
BabyBjörn AB is a Swedish, family-owned company that has around 190 employees within its Groups and develops, markets, and distributes children 's products, primarily for the age group 0-3 years. The company was founded in 1961, and since then more than 50 million children have been carried in our baby carriers. We have a turnover today of more than SEK 1 billion, and 95% of our sales are exports to more than fifty countries. As we exist for all types of families, no matter their structure, lifestyle, or identity, we strive for this to be reflected in our organization as well.
