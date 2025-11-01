Demand & Export Coordinator till Husqvarna!
2025-11-01
På Husqvarna erbjuder vi dig nu en nyckelroll där du får en djup förståelse för företagets globala försörjningskedja och bidrar till att säkerställa världsledande produkttillgänglighet och kundnöjdhet. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
I rollen som Demand & Export Coordinator är du en central länk mellan Husqvarnas fabriker/leverantörer och säljbolag/distributörer. Ditt övergripande ansvar är att säkerställa att rätt produkter finns på rätt plats i rätt tid, och att kunder över hela världen är nöjda. Du arbetar med att optimera och koordinera Husqvarnas globala logistikflöden, från orderhantering och leveransplanering till tullklarering och kundsupport. Du spelar en avgörande roll i att upprätthålla en hög kundnöjdhet och effektivitet i försörjningskedjan. Mycket av arbetet görs självständigt, men du kommer att ingå i ett stöttande team som arbetar nära varandra. Som Demand & Export Coordinator får du en nyckelroll som ger dig en djupgående förståelse för Husqvarnas globala verksamhet och den komplexa försörjningskedjan.
Du erbjuds
• En spännande roll i ett härligt team och på ett globalt bolag med stora möjligheter.
• En konsultchef som värnar om din personliga och proffesionella utveckling
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande
Dina arbetsuppgifter
• Effektivt hantera order och planera/koordinera internationella sändningar.
• Koordinera och svara på frågor från säljare/kunder.
• Bygga relationer med globala säljbolag och distributörer.
• Koordinera och övervaka leveranser och ge relevant leveransinformation.
• Hantera reklamationer och returer från kunder.
• Förbereda transportdokumentation och exportera varor enligt tullregler.
• Arbeta proaktivt med ständiga förbättringar inom logistikflödet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en universitetsexamen inom logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Är flytande svenska och engelska i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet.
• Har goda kunskaper i Microsoft Office och god förståelse för IT-system.
• Trivs i en snabbföränderlig miljö med både standardiserade uppgifter och problemlösning.
• Är serviceinriktad och flexibel.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Målmedveten
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och identifierar sig själva som världens äldsta start up. Ett stort och världsledande företag sett till omsättning men ett litet och familjärt bolag i väggarna. Allas idéer välkomnas och uppskattas. Det är nära mellan avdelningarna och utvecklingsambitioner flödar i koncernen. Vad gör Husqvarna då i det dagliga arbetet? Jo de levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
