Demand & Export Coordinator
2025-10-31
För vår kund söker vi en Demand & Export Coordinator.
Som Demand & Export Coordinator har du en nyckelroll i gränssnittet mellan våra fabriker/leverantörer och våra säljbolag/distributörer. Din övergripande uppgift är att säkerställa utmärkt produkttillgänglighet och hög kundnöjdhet globalt. Mer specifikt ansvarar du för order- och prognosprocessen, som följs upp av både Supply Chain Management (SCM) och försäljningsorganisationen, internt och externt. En av huvuduppgifterna är också att hantera tullklareringsprocesser vid export utanför EU, inklusive de olika lagkrav som är kopplade till dessa processer.
Som Demand & Export Coordinator får du en god förståelse för hur företaget fungerar och hur vår leveranskedja är uppbyggd. Arbetet utförs självständigt men du ingår i ett samarbetsinriktat team som arbetar tätt tillsammans.
Arbetsuppgifter och ansvar:
Säkerställa att order behandlas effektivt, korrekt och i tid, inklusive planering och samordning av internationella leveranser.
Koordinera och besvara frågor från försäljning och kunder för att säkerställa att de får korrekt och tillförlitlig information.
Bygga och underhålla relationer med säljbolag och distributörer globalt, samt säkerställa att deras förändrade affärsbehov identifieras och tillgodoses.
Koordinera och övervaka leveranser samt säkerställa att säljbolag och distributörer får relevant leveransinformation.
Ta fram och utveckla kundrapporter, till exempel rapporter över öppna order.
Hantera reklamationer och returer från kunder och följa upp dessa för att bidra till kontinuerliga förbättringar tillsammans med organisationen.
Förbereda transportdokumentation och exportera varor enligt gällande tullregler och bestämmelser.
Stödja försäljningsorganisationen med utbildning i processer, prognosarbete och IT-verktyg som används för efterfrågeplanering.
Arbeta aktivt med kontinuerliga förbättringar.
Universitetsutbildning inom logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Flytande kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift.
Hög kompetens inom Microsoft Office samt god förståelse för IT-system och applikationer.
Målinriktad, initiativtagande och beslutsam.
Analytisk, strukturerad och noggrann.
Serviceinriktad, flexibel och trivs med att bygga långsiktiga relationer och samarbeta med kunder och kollegor.
Bekväm med att arbeta i en snabbföränderlig miljö med standardiserade arbetsuppgifter, problemlösning och kontinuerliga förbättringar.
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
