Deltidsuppdrag inom webbdesign och SEO
The Place AB / Grafiska jobb / Stockholm Visa alla grafiska jobb i Stockholm
2026-07-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Place AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Studerar du webbdesign, webbutveckling eller ett liknande område? Vill du omsätta dina kunskaper i praktiken och hjälpa ett företag att skapa en mer användarvänlig och strukturerad webbplats? Då kan det här vara uppdraget för dig!
Om rollen
Vi söker nu en student till ett företag inom säkerhetsbranschen som vill bidra till att utveckla och förbättra företagets befintliga hemsida.
I rollen kommer du att arbeta med att skapa en tydligare struktur och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
Se över hemsidans struktur och innehåll
Flytta och organisera information så att den blir enklare att hitta
Arbeta med SEO och sökmotoroptimering
Vi söker dig som
Studerar webbdesign, webbutveckling eller ett liknande område, alternativt har tidigare erfarenhet av att bygga och utveckla hemsidor
Har kunskap inom SEO och sökmotoroptimering
Har ett öga för design och bild
Är strukturerad och tycker om att skapa ordning och förbättra användarupplevelsen på en webbplats
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skriftPubliceringsdatum2026-07-14Övrig information
Omfattning: Motsvarande cirka två veckors heltidsarbete, flexibelt upplägg anpassat efter dina studier, med möjlighet till förlängning.
Start: September 2026
Placering: Centrala Stockholm
The Place – Where happy work happens
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra – du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063588-2100559". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), https://jobb.theplace.se
Sveavägen 34 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
The Place Jobbnummer
10002836