Deltidsuppdrag inom webbdesign och SEO

The Place AB / Grafiska jobb / Stockholm
2026-07-14


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Visa alla jobb hos The Place AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Studerar du webbdesign, webbutveckling eller ett liknande område? Vill du omsätta dina kunskaper i praktiken och hjälpa ett företag att skapa en mer användarvänlig och strukturerad webbplats? Då kan det här vara uppdraget för dig!
Om rollen
Vi söker nu en student till ett företag inom säkerhetsbranschen som vill bidra till att utveckla och förbättra företagets befintliga hemsida.
I rollen kommer du att arbeta med att skapa en tydligare struktur och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:

Se över hemsidans struktur och innehåll

Flytta och organisera information så att den blir enklare att hitta

Arbeta med SEO och sökmotoroptimering

Vi söker dig som

Studerar webbdesign, webbutveckling eller ett liknande område, alternativt har tidigare erfarenhet av att bygga och utveckla hemsidor

Har kunskap inom SEO och sökmotoroptimering

Har ett öga för design och bild

Är strukturerad och tycker om att skapa ordning och förbättra användarupplevelsen på en webbplats

Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Publiceringsdatum
2026-07-14

Övrig information
Omfattning: Motsvarande cirka två veckors heltidsarbete, flexibelt upplägg anpassat efter dina studier, med möjlighet till förlängning.

Start: September 2026

Placering: Centrala Stockholm

The Place – Where happy work happens
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra – du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063588-2100559".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
The Place AB (org.nr 556340-2758), https://jobb.theplace.se
Sveavägen 34 (visa karta)
111 34  STOCKHOLM

Arbetsplats
The Place

Jobbnummer
10002836

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