Deltidstjänst i Malmö hos busig tjej!
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Deltidstjänst i Malmö hos busig tjej!
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Kan du se dig själv i en livlig rullstolsdans i någons vardagsrum? Hoppa högt på en pilatesboll med en 16-åring framför? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kunden har en omfattande funktionsnedsättning och är på en mycket låg utvecklingsnivå. Hon älskar bus, att åka tåg och att någon läser för henne, bland annat.
I arbetsuppgifterna ingår också att utföra all personlig omvårdnad, bistå vid måltider, förflyttningar, medicinering med mera. Jobbet är främst i familjens villa i Malmö, där hon bor med flera syskon. Hon har en tvillingsyster som också har personlig assistans.
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil. De kan innebära allt ifrån personlig hygien, assistans vid förflyttningar, hushållarbete, matlagning till att assistera kunden på jobbet eller vid aktiviteter utanför hemmet.
Detta söker vi
Vi söker dig som är lekfull och initiativrik, tålmodig och ansvarsfull, och som vill bidra till att kunden får uppleva glädje, gemenskap och ett aktivt liv. Du har förmågan att se individen bortom fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar och är samtidigt lyhörd för behov, önskemål och dagsform.
Om anställningen
Anställningen gäller deltid, med god möjlighet att kombinera med annat arbete eller studier.
Anställningsformen är "tidsbegränsad anställning så länge assistansuppdraget varar" och löneformen är timlön.
Arbetspassen som kan bli aktuella är för närvarande (närmare vilka är beroende av vilken storlek på tjänst man söker)
Vardagar före och efter skolan:
• Morgonpass från cirka 05.40-08.00
• Eftermiddagspass cirka 16.15-20.15
På helger, lov och röda dagar:
• Från 07.00 eller 08.00 till 13.00
• Samt från 13.00 till 20.15
Detta är grundpass, längre pass förekommer också.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön fastställs i samband med intervju.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se
Tim Tillberg tim.tillberg@sarnmark.se 040405532
