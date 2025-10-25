Deltidstjänst hos FixiPhone Ingen erfarenhet krävs! Örnsköldsvik

Fixphone Västerbotten AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Örnsköldsvik
2025-10-25


Vi på Fixiphone söker en engagerad och serviceinriktad medarbetare för en deltidstjänst. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi utbildar dig på plats!

Publiceringsdatum
2025-10-25

Arbetsuppgifter
Ta emot kunder och ge professionell service.
Utföra reparationer av mobiltelefoner, såsom skärm- och batteribyten.
Arbeta självständigt och hantera ditt eget arbetsflöde.
Säkerställa att kunderna får en smidig och trevlig upplevelse.

Vem är du?
Du är stresstålig och kan hantera ett högt tempo.
Du har ett intresse för teknik och gillar att lösa problem.
Du trivs både med att arbeta självständigt och att ha kundkontakt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: ovik@fixiphone.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
fixphone västerbotten AB (org.nr 559053-8913)
Storgatan 20E, (visa karta)
891 63  ÖRNSKÖLDSVIK

Arbetsplats
Fixiphone Övik

Jobbnummer
9574419

