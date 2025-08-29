Deltidstekniker till Alina i Uppsala
Alina Service AB / Supportteknikerjobb / Uppsala Visa alla supportteknikerjobb i Uppsala
2025-08-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alina Service AB i Uppsala
, Enköping
, Stockholm
, Eskilstuna
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du duktig på att laga datorer och felsöka teknikproblem? Vill du arbeta deltid i en miljö där service, kvalité och problemlösning står i centrum? Då kan du vara vår nästa tekniker i Uppsala.
Om rollen
Vi söker en självgående och tekniskt skicklig deltidsmedarbetare som vill stärka vårt serviceteam i butiken i Uppsala. Din huvuduppgift är att felsöka, reparera och installera PC-datorer, men det är meriterande om du även har kunskap inom MacOS, mjukvarusupport och mobilreparationer.
Du kommer arbeta i verkstaden, men även vid behov bistå med enklare rådgivning till kunder i butik.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Felsökning och reparation av PC-datorer (hårdvara och mjukvara)
Installation av operativsystem, drivrutiner och program
Grundläggande support på Mac-datorer (om du har kunskap)
Utföra backup, systemåterställning, diskhantering och prestandaoptimering
(Meriterande) Reparation av mobiltelefoner (skärm, laddport, batteri m.m.)
Registrera och hantera serviceärenden i system
Bidra till ordning och effektivitet i verkstaden
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av PC-reparationer och felsökning
Är noggrann, lösningsorienterad och tekniskt nyfiken
Tar ansvar för dina uppdrag och är självgående
Har ett professionellt förhållningssätt till både kund och kollegor
Vill utvecklas vidare inom teknik, service och reparation
Meriterande om du har
Erfarenhet av felsökning och support i MacOS
Vana vid mobilreparationer (t.ex. iPhone/Android)
Grundläggande nätverkskunskap
Tidigare arbete i serviceverkstad eller teknisk support
Vi erbjuder
Deltidsanställning enligt överenskommelse (t.ex. 1-3 dagar/vecka)
Intern upplärning, teknisk support och utvecklingsmöjligheter
Ett teknikorienterat team i en butik med stark lokal förankring
Personalrabatt och friskvårdsbidrag
En vardag där du får lösa problem på riktigtSå ansöker du
Skicka din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och tillsätter så snart vi hittar rätt person.
Med vänliga hälsningar,
Laurence I.
Operations & HR Manager, Alina Service AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alina Service AB
(org.nr 556438-4260)
Kungsgatan 111 (visa karta
)
753 18 UPPSALA Jobbnummer
9483388