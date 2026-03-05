Deltidssäljare till Nanostone AB

Nanostone AB / Säljarjobb / Trelleborg
2026-03-05


Deltidssäljare till Nanostone AB
Är du en social och målinriktad person som gillar försäljning och kundkontakt? Vill du arbeta deltid under dagarna i ett växande företag där service och resultat går hand i hand? Då kan du vara den vi söker!
Nanostone AB söker nu en engagerad deltidssäljare till vårt kontor i Trelleborg. Hos oss blir du en viktig del av vårt säljteam och den första kontakten många av våra kunder har med företaget. Din roll blir avgörande för att skapa en professionell och positiv kundupplevelse.
I rollen arbetar du med att kontakta kunder, följa upp förfrågningar och hjälpa både nya och befintliga kunder att hitta rätt lösning bland våra tjänster. Försäljningen sker främst via telefon och mejl, där du guidar kunden genom våra tjänster på ett tydligt och professionellt sätt.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Arbetsuppgifter
Ringa och följa upp både varma och kalla leads

Hantera inkommande kundförfrågningar via telefon och mejl

Genomföra behovsanalyser och presentera våra tjänster

Arbeta mot uppsatta mål och bidra till teamets försäljningsresultat

Säkerställa att varje kund får en professionell och positiv upplevelse

Vi söker dig som

Har en positiv attityd och trivs med kundkontakt

Är driven och motiveras av försäljning och resultat

Har lätt för att skapa förtroende och bygga kundrelationer

Är strukturerad och kan hantera flera uppgifter samtidigt

Har goda datorkunskaper (erfarenhet av CRM-system är meriterande)

Trivs i ett team där samarbete och kommunikation är viktigt

Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men din inställning och vilja att utvecklas är minst lika viktig.
Praktisk information

Tjänst: Deltid (dagtid)

Arbetsplats: Nanostones kontor i Trelleborg

Arbetstid: 9:00-17:00 (flexibla timmar kan diskuteras)

Lön: Garantilön + provision utan tak samt bonus

Start: Enligt överenskommelse
Varför arbeta hos Nanostone?
Nanostone är Nordens ledande företag inom specialrengöring och ytbehandling och grundades 2008 i Danmark. Idag har vi kontor i Köpenhamn, Århus och Trelleborg och arbetar med över 30 000 fastigheter varje år.
Hos oss blir du en del av ett växande företag med stark teamkänsla, där du får möjlighet att utvecklas inom försäljning och vara med på en spännande tillväxtresa.
Välkommen med din ansökan
Brinner du för försäljning och vill arbeta i ett företag där engagemang, service och resultat värdesätts?
Då ser vi fram emot att höra från dig!
Ansök redan idag och bli en del av Nanostones säljteam.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Nanostone AB (org.nr 559350-2064), https://karriar.nanostone.se
Lastvägen 16 (visa karta)
231 62  TRELLEBORG

