Deltidssäljare Sökes Till Ilva Kristianstad
2025-08-15
Får du ett leendet på dina läppar när du tänker på heminredning med kvalitetsmöbler i en inspirerande nordisk design, kombinerat med personlig försäljning där du får komma riktigt nära våra kunder och hjälpa dem att uppfylla sina inredningsdrömmar? Och är du samtidigt en lagspelare med stort L, som tar ansvar för både egna och teamets uppgifter? Då är det kanske du som får möjligheten att bli en del av vårt team till vår butik i Kristianstad.
"Att arbeta på ILVA är både utvecklande och inspirerande. Vardagen bjuder på många varierande arbetsuppgifter och ett fantastiskt team som brinner för att ge våra kunder den allra bästa servicen," berättar Moa från ILVA Kristianstad
På ILVA Kristianstad möter du ett brett och mångsidigt team där vi alltid är intresserade av att höra dina åsikter. När du börjar hos oss kommer du att få en grundlig utbildning så att du är så väl förberedd som möjligt för dina uppgifter. Därtill kommer du hos oss att möta en mångsidig vardag och en kultur där vi hjälper varandra och har fokus på att stödja och göra varandra bättre. Allt detta kryddar vi med en nypa sund konkurrens mellan butikerna, men också i form av att du förutom din fasta lön kommer att kunna erhålla en bonus baserad på dina egna försäljningssiffror.
Dina primära arbetsuppgifter i rollen är:
Att skapa försäljning genom att förstå och uppfylla kundens önskemål och drömmar. Hos oss följer vi kunden genom hela köpprocessen. Du kommer att utbildas i att kartlägga och förstå kundens behov så att du kan bli den sparringpartner som går in i den personliga dialogen och därmed kan skapa den för kunden perfekta försäljningen.
Säkerställa god service, så att alla våra kunder känner sig välkomna.
Bidra till att varuhuset alltid är presentabelt och inbjudande för våra kunder. Detta inkluderar att hålla hyllorna i ordning samt att styla nya och befintliga heminredningsmiljöer så att vi alltid erbjuder våra kunder en inspirerande boendemiljö.
Tjänsten är ett vikariat på 20 timmar per vecka, fram till och med den 31 januari 2026, med helgarbete varannan vecka.
Hur blir du framgångsrik i jobbet?
På ILVA fattar vi våra beslut baserat på vår ledstjärna: "I kundens ställe". För oss betyder det att beslut fattas utifrån frågan: "Vad skulle vara bäst för våra kunder?". Om du kan se dig själv i detta är du redan på god väg att bli en framgångsrik del av ILVA-kulturen. Dessutom är följande kompetenser viktiga för tjänsten:
Du är en entusiastisk säljare som har en naturlig lust att driva försäljning och hitta de perfekta lösningarna för våra kunder, samt skapar ett förtroende för dina lösningar.
Trivs med kundkontakt och förstår hur du kan uppfylla kundens behov och rådge om de bästa lösningarna.
Har en utpräglad tävlingsanda, är målinriktad samt jagar starka resultat.
Är utåtriktad och engagerad, samt kan ta initiativ och arbeta självständigt.
Har massor av energi och kan hantera en fullspäckad arbetsdag med många olika uppgifter.
Är ordningsam och strukturerad.
Är det dig vi saknar i vårt team?
Låter tjänsten som något för dig och kan du matcha ovanstående erbjuder vi ett spännande och utmanande jobb i en stor och dynamisk möbelhuskoncern där tonen är informell och ambitionerna höga. Förhoppningsvis har du redan blivit nyfiken på jobbet, men vi tycker ändå att du också ska veta att vi bland annat erbjuder dig:
Bra pensionsordning
Bonusordning
Personalrabatt på samtliga kedjor under Lars Larsen Group (ILVA, JYSK, BOLIA, SOFACOMPANY, SENG, Restaurang Tiende i Århus, HimmerLand Spa & Golf Resort).
Skicka in din ansökan och CV genom att klicka på "Ansök". Vi håller intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Skulle du ha frågor om tjänsten, är du mer än välkommen att kontakta Store Manager, Linda Dahlqwist.
