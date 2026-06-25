Deltidssäljare för Nespresso Elgiganten Bromma
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☕️ Butikssäljare för Nespresso (Coffee Advisor) – Elgiganten Bromma
Vill du ha ett flexibelt extrajobb där du får träffa människor, utvecklas inom försäljning och representera ett av världens mest välkända kaffemärken?
Nu söker vi en Butikssäljare för Nespresso (Coffee Advisor) till Elgiganten Bromma.
Om rollen
Som butikssäljare för Nespresso, eller Coffee Advisor som rollen kallas, arbetar du i ledande elektronikbutiker som Elgiganten och Power. Där hjälper du kunder att hitta rätt kaffemaskin och tillbehör samtidigt som du representerar Nespresso och skapar en inspirerande kundupplevelse.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Hjälpa kunder att hitta rätt kaffemaskin och tillbehör utifrån deras behov
Visa hur produkterna fungerar genom produktdemonstrationer
Bjuda på smakprov och berätta om Nespressos kaffe och sortiment
Skapa positiva kundupplevelser i butik
Arbeta mot uppsatta försäljningsmål
Det här är ett perfekt extrajobb för dig som vill utvecklas inom försäljning, service och kundbemötande.
Vi söker dig som
Tycker om att träffa och prata med människor
Är positiv, engagerad och tar egna initiativ
Gillar att arbeta mot mål och utmaningar
Vill utvecklas inom försäljning och service
Har ett intresse för kaffe och kundupplevelser
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Vi lägger större vikt vid din personlighet, energi och vilja att lära dig.
Vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb som passar bra vid sidan av studier eller annat arbete
Utbildning inom försäljning och produktkunskap
Löpande coaching och stöd
Bonus
Ett socialt och engagerat team
Möjlighet att representera ett världsledande premiumvarumärkeSå ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare WaveCrest Sweden AB
(org.nr 556551-1945), https://www.wavecrest.io Arbetsplats
Wavecrest Sweden AB Jobbnummer
9979036