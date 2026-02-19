Deltidssäljare 50-70% Care of Beds Uppsala
2026-02-19
Care of Beds Uppsala söker säljare till butiken. Vi söker två säljare på 50-70%, 20-27 timmar i veckan. Är du vår nya stjärna?
Care of Beds arbetar med ett brett utbud av sängar och tillbehör från Nordens bästa varumärken. Vi drivs av övertygelsen att rätt säng gör skillnad för din sömn och din hälsa. Nu söker vi dig som vill arbeta som säljare hos oss i Uppsala.
Som säljare på Care of Beds kommer du få lära dig allt om sömn och sängar. Vi tror på att utveckla människor och lägger mycket tid på din personliga och yrkesmässiga utveckling. Som person ser vi att du är driven med en önskan att alltid vilja utvecklas och förbättras. Du är en positiv och ödmjuk person som brinner för service och försäljning. Du kommer att arbeta i en grupp som utmärks av samarbete och ärlighet, där vi kompletterar och lär av varandra.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning sedan tidigare men rätt attityd och inställning är viktigare än erfarenhet. Du gillar att bygga relationer och skapa trygghet för dina kunder. Vi arbetar med individuella budgetar där du ansvarar för att nå just ditt mål. Du kommer att arbeta i vår butik i Boländerna i Uppsala.
Arbetstiderna varierar och du kommer arbeta både kvällar och helger då vi har som mest kundtillströmning.
Så ansöker du:
Skicka mail innehållande personligt brev och CV till: olle.lundell@careofbeds.se
Sista ansökningsdag är 21/3, men rekrytering kan ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: olle.lundell@careofbeds.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunavo AB
(org.nr 559532-8070)
Bolandsgatan 17 A (visa karta
)
753 23 UPPSALA Kontakt
Butikschef och delägare
Olle Lundell olle.lundell@careofbeds.se +46 73 744 97 09 Jobbnummer
9752980