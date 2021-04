Deltidspersonal till Kahls The & Kaffehandel Norrköping - Estridsofia AB - Säljarjobb i Norrköping

Estridsofia AB / Säljarjobb / Norrköping2021-04-11Vill du jobba med kaffe, te & konfektyr i en kreativ miljö? Som butiksbiträde hos oss på Kahls The & Kaffehandel är du professionell i ditt bemötande. När du jobbar ansvarar du för att butiken är inspirerande och inbjudande. Du har fokus på försäljning och ger kunderna den uppmärksamhet, hjälp och service som de förtjänar, på Kahls The & Kaffehandel ska man få en service utöver det vanliga. Du är utåtriktad, positiv och har alltid lätt till ett leende på läpparna. Du ska vara social och ha lätt för att prata med alla typer av personligheter.Det är meriterande om du har baristakunskaper då vi har ett högt flöde på takeaways, men inget krav! Vi lär upp på plats.Arbetsuppgifterna hos oss på Kahls The & Kaffehandel består av servering av kaffe, kassatjänst, varuhantering & exponering. Men din främsta arbetsuppgift är såklart att sälja våra fantastiska produkter med ett leende på läpparna.Tjänsten är en visstidsanställning som sträcker sig över juli & augusti med främst helgarbete men även vissa vardagar. Schemat kommer kunna vara flexibelt.Tjänsten kan eventuellt komma att utvecklas till en tillsvidareanställning efter sommaren.Upplärning kommer påbörjas omgående.Du behöver vara 18 år för att arbeta hos oss. I ditt CV vill vi ha en bild på dig samt att du skriver hur gammal du är.Lön enligt kollektivavtal för Hotell & Restaurang.2021-04-11Sista dag att ansöka är 2021-05-11EstridSofia ABDrottninggatan 4160232 Norrköping5683616