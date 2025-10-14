Deltidsjobb till samhällsaktör i Uppsala
Bravura Sverige AB / Receptionistjobb / Uppsala Visa alla receptionistjobb i Uppsala
2025-10-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi söker just nu en positiv och engagerad medarbetare som vill arbeta hos en betydelsefull samhällsaktör i Uppsala.
Om tjänsten
Tjänsten är ett konsultuppdrag på deltid där du blir anställd av Bravura och arbetar på uppdrag hos kundföretaget. Mer information om uppdraget ges vid första kontakt. I det här uppdraget får du verkligen göra skillnad i vardagen genom att bidra till en trivsam och välfungerande arbetsmiljö. Tjänsten är på deltid, måndag till torsdag kl. 13.00-17.00, och passar dig som vill ha ett flexibelt jobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning. Start är omgående.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Hjälpa till att ta emot bud och leveranser
Se till att konferensrum och kontorsytor alltid ser inbjudande ut
Hålla ordning i pentryn och gemensamma ytor (plock av porslin, köra/tömma diskmaskiner)
Vid behov kunna stötta i receptionen
Vi letar efter dig som gärna tar ansvar, ser vad som behöver göras och tycker om att skapa ordning och struktur omkring dig, samt trivs med att hjälpa andra.
Start: Omgående Plats: Uppsala Lön: Enligt avtal Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport via mail, info@bravura.se
eller telefon 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Sofia von Sydow sofia.vonsydow@bravura.se Jobbnummer
9555325