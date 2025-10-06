Deltidsjobb som montör
2025-10-06
Bli en del av vårt team i Söderköping!
Är du en noggrann och ansvarstagande person med erfarenhet från produktion eller industriarbete? Är du tekniskt lagt och gillar att montera efter anvisning? Vill du jobba deltid i en modern och trivsam produktionsmiljö? Då kan detta vara något för dig!
Om rollen
Tjänsten är på deltid och innebär skiftarbete, perfekt för dig som studerar eller har en annan sysselsättning.
Som montör får du en viktig roll i vår produktion. Du kommer bland annat att:
• Övervaka och ansvara för maskindrift
• Göra justeringar vid behov
• Utföra kvalitetskontroller och dokumentation
• Packa färdiga produkter
• Samarbeta med kollegor för att hålla ett bra produktionsflöde
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av industri/produktion
• Är tekniskt lagd och kan följa instruktioner
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Trivs med att jobba noggrant även i ett högt tempo
• Har truckkort (meriterande, men inget krav)
Vad vi erbjuder
• En deltidsroll i ett stabilt och växande företag
• Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
• Möjlighet till utveckling för rätt person
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig.
Fast l?n Så ansöker du
