Deltidsjobb på lager
Vi på Submit söker nu efter lagerarbetare på deltid till våra samarbetspartners i Jordbro

Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare arbetar du med att plocka varor enligt order och säkerställa att rätt produkter kommer fram i tid.
Plock och paketering
In - och utlevereras
Påfyllning av material
Profil:
Vi söker en driven och engagerad lagspelare som trivs med att arbeta i högt tempo. Du är en person som ständigt utvecklas ochDu fungerar bra i grupp, bidrar med en positiv inställning och strävar alltid efter att leverera arbete av hög kvalitet. Noggrannhet och ansvarskänsla är en självklarhet för dig.
Krav: God fysisk form
Svenska i tal och skrift
Truckkort A + B med god truckvana
Tidigare erfarenheter av lager- och produktionsarbete
Meriterande: Körkort B
Om oss:
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Plats: Jordbro
Start: Tillsättning sker löpande
Lön: Enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Ansök idag!
