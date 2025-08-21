Deltidsjobb på lager
2025-08-21
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på lager med varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas? Nu söker vi en engagerad person som kan jobba deltid på lager för omgående start hos vår kund i Örebro. Tjänsten passar dig som vill arbeta i ett team med fokus på logistik, ordning och effektivitet.
Arbetsuppgifter och ansvar inom lagerarbeteI din roll som lagermedarbetare arbetar du med:
Godsmottagning, sortering och märkning av inkommande varor
Plock och packning av ordrar enligt rutiner
Lastning och lossning av gods (med eller utan truck beroende på erfarenhet)
Inventering och lagerkontroller för att säkerställa korrekt lagerstatus
Bidra till ordning och säker arbetsmiljö på lagret
Kvalifikationer och önskad erfarenhet för deltidsjobb på lager Erfarenhet av lagerarbete är ett krav
Truckkort
God fysik då tunga lyft förekommer
Grundläggande datorvana
Personliga egenskaper för att lyckas på lager Engagerad, initiativrik och noggrann i ditt arbete
Flexibel och gillar att arbeta i ett högt tempo
Ansvarstagande med vilja att bidra till teamets gemensamma mål
God kommunikationsförmåga och samarbetsvilja
Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inom lagerarbete Deltidstjänst ca 8 timmar/vecka, måndag - fredag kl.7:00 - 16:00 - möjlighet till extra pass vid behov
Utbildning och introduktion ges på plats
Stöttande kollegor och chans att växa inom företaget
Kollektivavtal och marknadsmässig lön
Så söker du deltidsjobb på lager
Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev via vår rekryteringsportal. Vi hanterar ansökningar löpande, så sök redan idag för att inte missa chansen!
Vår arbetsplats är inkluderande och vi ser gärna ansökningar från personer oavsett kön, ålder, ursprung eller bakgrund. Ersättning
