Deltidsjobb på italiensk restaurang
Mondo Pazzo AB / Kockjobb / Sundbyberg Visa alla kockjobb i Sundbyberg
Deltidsjobb på italienska restaurangen Mondo Pazzo i Sundbyberg
Besök Mondo Pazzo för en kulinarisk resa - och utforska vår utsökta meny redan idag!
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt engagerade team på Mondo Pazzo, en italiensk pärla i hjärtat av Sundbyberg. Vi erbjuder en arbetsplats där passionen för mat, service och italiensk kultur står i centrum - och där varje arbetsdag bjuder på nya möten och upplevelser.
Tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta deltid med möjlighet till heltid på sikt, enligt överenskommelse. Arbetstiderna varierar - du jobbar antingen lunchpass kl. 10-15 eller kvällspass kl. 16-22.
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du är:
• Serviceminded och trivs med att sätta gästen i fokus
• Driven och självgående - du tar egna initiativ och är lösningsorienterad
• Social och trygg i mötet med människor
• Erfaren - du har arbetat minst 2 år inom restaurang- eller servicebranschen
• Bekväm med det svenska språket i både tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska
Vi erbjuder
• En familjär arbetsplats med högt tempo och härlig stämning
• Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
• Varierade arbetstider som passar dig med annan sysselsättning eller studier
Ansök idag!
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag om du vill bli en del av vårt härliga team på Mondo Pazzo!
Välkommen till oss - där varje gäst och varje medarbetare är en del av familjen!
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: info@mondopazzo.se
Detta är ett deltidsjobb.
Vasagatan 15
SUNDBYBERG
