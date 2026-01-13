Deltidschaufför sökes Körning av mattor (2-3 dagar/vecka)
Esplanadens Kemtvätt & Skrädderi AB / Fordonsförarjobb / Täby Visa alla fordonsförarjobb i Täby
2026-01-13
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Esplanadens Kemtvätt & Skrädderi AB i Täby
Vi söker en pålitlig och serviceinriktad deltidschaufför för att köra och leverera mattor till våra kunder. Tjänsten omfattar 2-3 arbetsdagar per vecka med möjlighet till fler timmar vid behov.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Leverans och upphämtning av mattor hos företag och/eller privata kunder
Lastning och lossning av mattor
Säker hantering av fordon och gods
Kundkontakt i samband med leveranser
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Behärskar svenska i tal och skrift (krav)
Är noggrann, ansvarsfull och har god servicekänsla
Har god fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Är flexibel och trivs med att arbeta självständigt
Meriterande:
Erfarenhet av bud-, distributions- eller chaufförsarbete
Vana av kundbemötandeOm tjänsten
Omfattning: Deltid, ca 2-3 dagar/vecka
Tillträde: Enligt överenskommelse/Omgående
Arbetstider: Dagtid
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till: robert@esplanadenskemtvatt.se
Urval sker löpande - vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: robert@esplanadenskemtvatt.se Arbetsgivare Esplanadens Kemtvätt & Skrädderi AB
(org.nr 559025-4057)
Esplanaden 14 (visa karta
)
183 39 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Robert Senkal robert@esplanadenskemtvatt.se Jobbnummer
9682645