Deltidschaufför sökes Körning av mattor (2-3 dagar/vecka)

Esplanadens Kemtvätt & Skrädderi AB / Fordonsförarjobb / Täby
2026-01-13


Vi söker en pålitlig och serviceinriktad deltidschaufför för att köra och leverera mattor till våra kunder. Tjänsten omfattar 2-3 arbetsdagar per vecka med möjlighet till fler timmar vid behov.

Publiceringsdatum
2026-01-13

Dina arbetsuppgifter
Leverans och upphämtning av mattor hos företag och/eller privata kunder
Lastning och lossning av mattor
Säker hantering av fordon och gods
Kundkontakt i samband med leveranser

Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Behärskar svenska i tal och skrift (krav)
Är noggrann, ansvarsfull och har god servicekänsla
Har god fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Är flexibel och trivs med att arbeta självständigt

Meriterande:
Erfarenhet av bud-, distributions- eller chaufförsarbete
Vana av kundbemötande

Om tjänsten
Omfattning: Deltid, ca 2-3 dagar/vecka
Tillträde: Enligt överenskommelse/Omgående
Arbetstider: Dagtid

Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till: robert@esplanadenskemtvatt.se
Urval sker löpande - vänta inte med att söka!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: robert@esplanadenskemtvatt.se

Arbetsgivare
Esplanadens Kemtvätt & Skrädderi AB (org.nr 559025-4057)
Esplanaden 14 (visa karta)
183 39  TÄBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Robert Senkal
robert@esplanadenskemtvatt.se

Jobbnummer
9682645

