Deltidsarbete för dig med intresse för auktionsföremål
2026-01-26
Om tjänsten
Vi letar efter dig som vill arbeta extra hos en av våra kunder som arbetar med auktionsvaror. Här får du ett omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik. Ena dagen packar du små dekorativa föremål, nästa dag hjälper du till att bära upp en antik byrå till en kund. Arbetet innebär att du förbereder varor för transport, hjälper till med utkörningar och stöttar kollegor i det dagliga arbetet.
Vi tror att du är en noggrann och ansvarstagande person som trivs med att ta i när det behövs. Du gillar att arbeta praktiskt och har en positiv inställning till att hjälpa till där det behövs som mest. Eftersom varorna kan vara både moderna och antika är det en fördel om du har intresse för äldre föremål och uppskattar att arbeta med unika objekt.
Vi ser gärna att du arbetat med plock och pack tidigare och vana av att paketera otympliga föremål.
Hos oss får du ett flexibelt extrajobb i en trivsam miljö tillsammans med engagerade kollegor. Arbetet sker vid behov, vilket passar dig som vill kombinera jobbet med studier, annat arbete.
Vi ser gärna att man kan vara tillgänglig 3 dagar i veckan 8-17, men vissa dagar fungerar de även att arbeta 12-17. Arbetsplatsen ligger i Västra Frölunda.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6683331-1807711". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
