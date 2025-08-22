Deltidsarbete cirkelledare i Svenska / SFI
Vårt utbildningsföretag söker en engagerad och flexibel cirkelledare för undervisning i svenska för vuxna i stockholm. Arbetet sker till stor del på plats hos våra kunder.
Mejla ditt cv på addressen i annonsnes.
Fokus på allmän-, affärs- och yrkesrelaterad språkundervisning.
Kurserna är deltid och passar perfekt för dig som har annan sysselsättning och söker extrajobb.
Vi har flera kurser osm startar under hösten passar den som har olika aktivteter/uppdrag.
Vem är du?
Det är en fördel om du har erfarenhet av undervisning, men det är inget krav.
Vi söker dig som är flexibel, självgående och driven.
Vad vi erbjuder:
Ett flexibelt deltidsjobb med möjlighet att kombinera med andra uppdrag.
Ersättning utgår per timme.
E-mail: info@gmsgroup.se
Employer:
GLG AB Dba/
GMS Language Services®
GLG dba, GMS International® is a global education company specialized in customized solutions and services for the corporate market - leadership, communications, language, culture, customer service, sales, project management, stress management, personal effectivity & change management. Our courses are delivered at our client's offices and facilities or at centrally located course facilities. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
