Deltidsarbetare till Norrøna Outlet Store Hede - Norröna Retail AS Norge, Filial Sverige - Säljarjobb i Kungsbacka

Norröna Retail AS Norge, Filial Sverige / Säljarjobb / Kungsbacka2021-04-04Norrøna Retail bildades 2009 och är ett systerbolag till Norrøna Sport - en av världens ledande tillverkare av kvalitetskläder för skidåkning, klättring, cykling, jakt och outdooraktiviteter. Vårt uppdrag är att bygga, utveckla och driva Norrønas egna konceptbutiker i Norge, Europa och USA. Vi har höga ambitioner om tillväxt, och vi skall vara en ledande aktör inom detaljhandel. I 2015 mottog vi "Handelsprisen" för bästa handelsföretag i Norge. Duktiga medarbetare, bra kundupplevelser, attraktiva butiker, och en effektiv driftsmodell är viktiga succéfaktorer.Vi söker nu efter en duktig butiksmedarbetare med genuint intresse för sport och friluftsliv för deltidstjänst.2021-04-04Minimum 2 års relevant erfarenhet ifrån varuhandel/butikGymnasiekompetensGoda engelska kunskaperGoda datakunskaper (MS Office och butiksdatasystemer)EntreprenörsandaKundorienteradStor arbetsförmåga och arbetsglädjeHjälpsam och ansvarsfullUtåtriktad och struktureradGenuint intresse för sport och friluftsliv är ett kravFörsäljning och kundserviceVarumottagningVisual MerchandisingSe till att butiken alltid är ren och städadDeltagande på aktiviteter/events i butikHjälpa dina kollegor och bidra till en positiv arbetsmiljöVara en bra ambassadör för butiken och NorrønaDu kommer att arbeta i en ung, sportig och professionell miljö, och med ledande kvalitetsprodukter. Arbetstiden är ca. 10-15 timmar i veckan. Det är ett krav att du kan jobba på helger och i semesterperioder.Sista dag att ansöka är 30.04.2021För att betraktas måste du lämna in din ansökan och CV via vår platsannons på www.norrona.com NB! Intervjuer kommer att hållas fortlöpande. Endast lämpliga kandidater kommer att kontaktas.#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-04-30Norröna Retail As Norge, Filial SverigeKungsparksvägen 8043439 KUNGSBACKA5671466