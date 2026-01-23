Deltidsanställd personlig assistent till man med MS
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Vi söker nu en engagerad och motiverande personlig assistent till en man med MS. Uppdraget passar dig som vill arbeta nära en individ och bidra till att skapa en mer aktiv och meningsfull vardag.
Om uppdraget
Som personlig assistent ger du stöd i vardagliga moment och är en viktig del i att motivera till aktivitet, delaktighet och ökad självständighet. Arbetet präglas av ett nära samarbete där lyhördhet, respekt och ett positivt förhållningssätt är avgörande. Kunden bor tillsammans med sin familj som består av fru och två barn. Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Stöd i vardagliga aktiviteter
Motivera och uppmuntra till ökad aktivitet i vardagen
Vara ett tryggt och stabilt stöd i både planerade och spontana situationer
Samarbete med kollegor och anhöriga
Vi söker dig som:
Är lugn, ansvarstagande och har ett genuint engagemang för andra människor
Har förmåga att arbeta motiverande och uppmuntrande
Är flexibel och kan hoppa in och vikariera vid behov, även med kort varsel
Har god kommunikationsförmåga och är lyhörd
Har gärna erfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård och omsorg (meriterande men inget krav)Om tjänsten
Deltidstjänst (ca 11 h/vecka med stora möjligheter att kunna jobba extra)
Möjlighet att vikariera vid sjukdom och frånvaro
Arbetstider enligt schema (8:30-15:30 / 11-18 / 17-21:20) samt helger
Introduktion och stöd i arbetet
Arbetsplatsen är i Sandared
Låter detta som något för dig?
Låter detta som något för dig?

Skicka gärna din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
