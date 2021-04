Deltid Växel och receptionist till statlig myndighet i Uppsala - Adecco Sweden AB - Receptionistjobb i Uppsala

Adecco Sweden AB / Receptionistjobb / Uppsala2021-04-14Har du tidigare erfarenheter inom service och vill ta dig an nästa utmaning? Vill du arbeta deltid och brinner för att ge bästa möjliga kundupplevelse? Då har vi på Adecco en tjänst som receptionist/växeltelefonist på ett statlig myndighet i Uppsala2021-04-14Adecco söker för statlig räkning en receptionist till Uppsala. Det är ett konsultuppdrag där du kommer vara anställd av Adecco och arbeta deltid som konsult hos den statliga myndigheten. Med start i september, uppdraget pågår till årsskiftet med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är måndag - fredag 09.00 - 13.00I din roll som receptionist kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:Ge informationsservice till kunder och medarbetare.Ta emot besökare och bud.Vara behjälplig med myndighetens behov av service (exempelvis inom bokning, kopiering, inköp eller registrering).Arbete med myndighetens telefonservice (t.ex. koppla samtal, beställa samtal, flytta anknytningar och ordna telefonkonferenser).Arbete med myndighetens telefonservice/växel, besvara och förmedla inkommande och utgående samtal.Lägga in ny information i växelns minnesfunktion.Utöver arbetsuppgifterna som nämns ovan kan även andra service och administrativa uppgifter att förekomma.Viktigt för tjänsten är:Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.Erfarenhet av att använda telefonväxlar och hänvisningssystem.Meriterande om du har arbetat som kontorsvärdinnaVi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighetOm ansökanRekryteringsarbetet till tjänsterna sker löpande. Du ansöker genom att registrera dig via formuläret nedan. Bifoga CV och personligt brev.Första steget i vår rekryteringsprocess är att du kommer få ett eller flera tester skickade till din e-mail. Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt. Ansvarig rekryterare går sedan igenom inkomna ansökningar kontinuerligt och gör ett första urval. Om du är en av dem som går vidare kommer du att bli kontaktad för en intervju.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: aziza.mehho@adecco.se via Adecco 010- 173 73 00.Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail!Välkommen med din ansökan!SökordReceptionist, Uppsala, Adecco, statlig myndighetVaraktighet, arbetstidDeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-14Adecco Sweden AB5692340