Deltid som tandläkare i Huddinge?
2025-08-13
Vi söker en engagerad tandläkare till vårt team i Huddinge. Vi ser helst att du har jobbat minst ett år. Tjänsten är en deltidstjänst på tre dagar i veckan, onsdag -fredag. Här jobbar det 4 tandsköterskor, 3 tandhygienister och 4 tandläkare, sammanlagt har kliniken 6 behandlingsrum.
Är du vår framtida kollega?
Som person tror vi att du sprider positiv energi - något som ofta smittar av sig på människor du möter. Du är flexibel i ditt tankesätt och har lätt för att samarbeta när tillfället kräver. Stress är inget som biter på dig och du hanterar utmaningar på ett föredömligt sätt. Du har goda kommunikativa färdigheter och vet vikten av tydlig information.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
På Distriktstandvården är patientklientelet varierat vilket innebär att du utför både enklare och mer avancerade behandlingar. På den här kliniken gör man behandlingar som endo, rotspetsoperationer, implantat, protetik osv. Vi har en specialist inom endodonti som jobbar varje fredag. Du kommer till en dynamisk verksamhet som ger dig möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter och alltid arbeta på toppen av din kompetens.
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan.
• Goda möjligheter att klättra inom företaget.
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 14 september.
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt.
Distriktstandvården är en av landets största tandvårdskedjor med över 39 kliniker i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Strängnäs. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vi har en mobil tandvårdsenhet som utför tandvård i hemmet, en narkosverksamhet och två specialistkliniker i Stockholm. Med 300 000 patientbesök om året och över 600 medarbetare har vi en viktig roll i tandvården i Sverige? Vår ambition är att fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns? med visionen att bli det självklara tandvårdsvalet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946), http://www.distriktstandvarden.se Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
9457272