Deltid skjutstativsförare | DHL | Torslanda
2025-08-22
Är du student och letar efter ett extrajobb? Eller har du ett arbete på deltid och söker ytterligare timmar? Då ska du söka dig till oss! Hos Lernia Bemanning och Rekrytering i Göteborg har du chansen att ansluta till oss och jobba på ett av världens ledande logistikföretag, DHL. Det är ett jobb där du och din truck blir oskiljaktiga!
Om Uppdraget
• Placeringsort: Göteborg, Torslanda
• Typ av anställning: Deltidsjobb
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
• Omfattning: Deltid
• Tillgängliga skift: Dag Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Du kommer huvudsakligen att köra skjutstativstruck hos DHL och för det behöver du ha ett truckkort med behörighet A1-4 och B1-4.
Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara:
• Använda skjutstativstruck för att flytta, lyfta och placera material och produkter på angivna platser.
Om dig
För att vara behörig att arbeta på DHL krävs:
• Truckkort med behörighet A1-4 och B1-4 (ladda upp digital kopia vid ansökan)
• Skjutstativerfarenhet
• En sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete)
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• Godkänt (eller lägst E) i följande ämnen:
• * Matematik a/1, Samhällskunskap a/1, Svenska a/1 eller svenska som andraspråk a/1 & Engelska a/5
Meriterande:
• B-körkort
För att göra ett bra arbete som truckförare är det en fördel att du:
• Är en lagspelare
• Gillar att arbeta i ett högt tempo
• Värdesätter noggrant och kontrollerat arbete med säkerheten i åtanke
För såväl oss på Lernia som DHL är det viktigt med jämställdhet och mångfald och därför ser vi gärna sökanden av olika kön och bakgrund!
Vad vi erbjuder dig
En anställning som konsult bygger på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd på Lernia men arbetar på DHL. Som konsult får du självklart friskvårdsbidrag.
Om DHL
DHL är det globala logistikföretaget som inte bara transporterar paket, utan knyter samman människor och företag världen över. Med sin passion för innovation och enastående expertis levererar de inte bara varor, utan också möjligheter. Att vara en del av DHL innebär att vara en del av ett aktivt team som driver fram förändring och strävar mot en bättre framtid. Välkommen till DHL - där dina ambitioner kan ta form och bli verklighet.
Hur du söker
Om detta låter som ett jobb för dig så är du varmt välkommen att lämna in din ansökan på vår hemsida. Svara på frågeformuläret nedan och bifoga ditt truckkort, studieintyg och ditt senaste CV.
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Har du frågor om processen eller vill komplettera din ansökan? Vänligen kontakta oss på rekryteringsgruppen@lernia.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. På grund av hög mailvolym kan svarstiden ibland vara längre än vanligt.
Lernia är vägen framåt
Lernia är vägen framåt

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,5 miljarder kronor 2023 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 18 400 personer och förmedlade 10 900 bemanningskonsulter. 12 000 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
