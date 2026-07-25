Deltid restaurangbiträde Mexikansk Restaurang
Urban Space i Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Sundbyberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sundbyberg
2026-07-25
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Vi söker deltidsanställd till vår mexikanska restaurang.Publiceringsdatum2026-07-25Dina arbetsuppgifter
Förbereda mat
Ta emot beställningar
Servera kunder
Städning och hålla rent
Kan arbeta i kök och hjälpa till med matlagning
Vi söker dig som:
Är positiv och vill arbeta
Ingen erfarenhet krävs (vi lär dig)
Klarar av ett högt tempo
Kan svenska eller engelska
Arbetstid:
Deltid, 20–25 timmar/vecka
Flexibla tider (lunch och kväll)
Start: Omgående
Vi välkomnar kandidater via Arbetsförmedlingen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Ansök via Arbetsförmedlingen eller skicka e-post till amjaduzair56@gmail.com
E-post: nachoz2026@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Urban Space i Sverige AB
(org.nr 556963-9387) Arbetsplats
Nachoz Kontakt
Uzair Amjad Baig nachoz2026@gmail.com 0769745744 Jobbnummer
10011468