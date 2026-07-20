Deltid i Eslöv
Personlig Assistans i södra Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eslöv
2026-07-20
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Passab är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Malmö, Umeå, Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi behöver nu utöka arbetsgruppen hos en kvinna bosatt i Eslöv. Du blir en del av en stabil och välfungerande arbetsgrupp med gott samarbete, där ni tillsammans arbetar för att skapa en trygg, aktiv och meningsfull vardag för vår kund.
Arbetet som personlig assistent är varierande och innehåller både omvårdnad och sociala aktiviteter. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat personlig omvårdnad, medicin, hushållssysslor och att följa med kunden på olika aktiviteter. Kunden uppskattar ett aktivt liv med exempelvis dans, bad, utflykter och stugvistelser, vilket gör att arbetet erbjuder stor variation.
Kunden använder rullstol och hjälpmedel finns tillgängliga, inklusive lift för förflyttningar.
Vi söker dig som:
Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Är flexibel och kan anpassa dig efter kundens behov.
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i ett team.
Kan ta egna initiativ och arbeta självständigt när det behövs.
Är ansvarsfull, pålitlig och engagerad.
Har ett positivt bemötande och ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Arbetstid:
Arbetstiderna är förlagda över hela dygnet och omfattar både dag-, kvälls- och nattpass. Nattetid ingår jour om 5 timmar. Under delar av dagen arbetar man tillsammans med en kollega då dubbelbemanning förekommer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara med och bidra till en god livskvalitet och en innehållsrik vardag för vår kund.
Tjänsten tillsätts senast 1/9, löpande rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Personlig Assistans i Södra Sverige AB
(org.nr 556913-0544)
212 35 MALMÖ Kontakt
Kontakt
Josefine Lindeberg-Lindvet josefine.lindeberg@friab.se 0730585036 Jobbnummer
10007049