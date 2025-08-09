Deltid: heldygn i perioder med långledigt mellan
Jag är en busig pirat som söker någon som kan hjälpa mig att ha ordning i tillvaron. Jag går på daglig verksamhet några timmar måndag till fredag och där klarar jag mig utan mina assistenter. När jag är hemma tycker jag om att ta det lugnt, promenera i skogen, spela olika instrument och skörda bär och grönt på min kolonilott, som du gärna får hjälpa till med att sköta.
Grunden i arbetet är att hjälpa mig att skapa struktur och tydlighet i min vardag. Ditt jobb är att assistera mig med det som jag skulle göra själv utan min funktionsnedsättning, på det sätt som jag önskar. Att vara min personliga assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete och du behöver ha god kommunikationsförmåga. Du behöver ha mognad och förmåga att sätta dig in i min situation och hur jag tänker. Det är viktigt att du kan vara lugn i stressiga situationer.
Du ser dig själv som en lugn och positiv person som har ett stort tålamod och är flexibel. Du får gärna ha konstnärliga intressen, för det har jag. Den jag söker behöver vara lekfull, ha fantasi och kunna ta initiativ. Du ska tycka om att laga mat! Det är också bra om du kan hjälpa mig med lite enklare fysisk träning. Önskvärt är att du är 30-50 år. Själv är jag 35.
Personkemin är avgörande och för mig är det viktigt att du är rökfri.
Det är meriterande om du har erfarenhet av personlig assistans eller liknande, men det är inget krav, eftersom du kommer att genomgå introduktion med erfarna assistenter för att skapa bästa förutsättningarna för att lyckas i din roll som min assistent.
Omfattning: Det är ett deltidsarbete runt 50%, alla tider på dygnet och även helger, på nätterna med "sovande jour" max 50 timmar/månad. Det ingår sovande jour i alla pass. Du arbetar långa pass i perioder med mycket ledighet mellan.
Din arbetsplats är där jag befinner mig, vanligtvis i mitt hem, men även på andra platser.
Tillträde: Omgående.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
