Deltid CE-chaufför Stockholm
Jr Logistic AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2026-01-19
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jr Logistic AB i Botkyrka
I detta jobb kommer det läggas stort fokus på dig som person. Du är inte bara JR Logistic's ansikte mot kund utan även kundens ansikte utåt.
Att du är trevlig, punktlig och ansvarsfull ser vi som en självklarhet men vi uppskattar även medarbetare som samtidigt är initiativrika och serviceinriktade.
Gillar du nya utmaningar och personlig utveckling är JR Logistic platsen för dig.
Vi på JR Logistic söker erfaren personal med CE-behörighet, YKB och Digitalt färdskrivarkort för att jobba deltid.
Tiderna kommer vara schemalagda mellan kl 05:00-16:00 varje måndag och fredag.
Körningen kommer innebära distribution av kyl och frysvaror till kunder runt om i Stockholms-området. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: jobb@jrlogistic.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jr Logistic AB
(org.nr 556664-6690)
147 43 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jr Logistic AB Jobbnummer
9691705