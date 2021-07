Deltid 50% eller extraknäck hos aktiv ung tjej - personlig assis - Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg

Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg2021-07-08Jag är en glad och häftig tjej som studerar i Göteborg. Jag söker nu en ny kvinnlig personlig assistent som vill arbeta kvällar/nätter och helger året runt, samt heltid under sommaren och andra lov. Helst önskar jag att du är minst 25 år, och att du skulle vilja jobba för mig i flera år. Ju längre vi lär känna varandra desto viktigare och mer värdefull blir du för mig. Jag behöver personlig assistans för att kunna leva ett aktivt och kul liv. Jag är i behov av assistans både på skolan och hemma, men även på stan, hemma hos kompisar och släktingar, på träningar, på resor och på utflykter mm. Din arbetsplats är där jag befinner mig helt enkelt. Mina intressen är bl a att träffa vänner, träna, bada, resa och att engagera mig i föreningsliv. Jag gillar också att prova nya saker. Jag förflyttar mig med hjälp av rullstol och kommunicerar med en ordtavla. Jag bor i egen lägenhet med hjälp av mina personliga assistenter. Det är helt underbart! Jag behöver din hjälp med det mesta dygnet runt, och vi behöver därför ha ett mycket nära och bra samarbete.Jag söker dig som gillar att ha många bollar i luften och som tycker om att göra stor skillnad för en annan människa. Med dig vid min sida så är allt möjligt, och varje dag blir en spännande och rolig utmaning. Tack vare dig kan jag leva mitt eget liv! Det är toppen om du gillar idrott och tävling, och du måste vara helt rök och snusfri. Du behöver ha en bra kondition och grundstyrka för att kunna hjälpa mig på bästa sätt. Med rätt inställning och synsätt klarar vi allt tillsammans. Att vara min personliga assistent är kvalificerat och ansvarsfullt. Det kräver mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Du ska assistera mig med det som jag skulle kunnat göra på egen hand om jag inte hade haft min funktionsnedsättning, och på det sätt som jag önskar. Det är därför viktigt att du är engagerad, lyhörd, flexibel och mycket serviceinriktad. Då kan vi få det riktigt kul ihop!Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller annat serviceyrke är mycket värdefullt och meriterande, men jag lägger störst vikt vid personlig lämplighet.Arbetstid: Heltid under sommaren och deltid vid behov året runt på kväll, natt och helg.Tillträde snarast.Vid frågor om denna tjänst, vänligen uppge referensnummer 1682.Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans. Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstintresse. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag.Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag.Läs mer om oss på JAG.SEVälkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2021-07-08Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-08Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB5853303