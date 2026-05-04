Deltagarassistent till Ålsta folkhögskola, Sundsvall
2026-05-04
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Ålsta Folkhögskola består av två enheter, dels en internatfolkhögskola belägen i Fränsta och en dagfolkhögskola i centrala Sundsvall. Skolan är religiöst och politiskt obunden.
Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. Pedagogiken betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Inom folkhögskolan anser vi att kunskap och bildning har ett egenvärde och att lärandet kan vara ett mål i sig. På vår allmänna kurs i Sundsvall möter du ca 80 deltagare som studerar på grund- och gymnasienivå. Vi söker nu en deltagarassistent till Ålsta Sundsvall och vår allmänna kurs.
Som deltagarassistent arbetar du nära ansvarig pedagog och stöttar deltagarna både i och utanför klassrummet. Du hjälper till att skapa struktur i studierna, ger pedagogiskt stöd i olika skolämnen och arbetar socialpedagogiskt genom att vara en trygg och närvarande stödperson i skolmiljön. Vidare ser vi att du har god förståelse för hur deltagare tar till sig kunskap och allas olika förutsättningar. Du har förmåga att förmedla kunskap på ett tydligt och lättförståeligt sätt och du tvekar inte att, genom kreativitet och hjälpmedel, underlätta och tillmötesgå våra deltagares behov.
Tjänsten är ett vikariat som omfattar 70 % tjänstgöringsgrad. Tillträde sker augusti 2026 till och med januari 2027.
ArbetsuppgifterStödja deltagare under skoldagen i skolarbetet
Hjälpa deltagare att planera och strukturera sina studier och sin vardag
Ge stöd i att skapa och upprätthålla sociala kontakter
Stötta deltagare via påminnelser, vägledning och uppmuntran i vardagen
I arbetet ingår även att vara delaktig i planering och genomförande av kurs- och skolgemensamma aktiviteter
Ansvara för gemensamma deltagarutrymmen
Stötta deltagarna i användandet av digitala verktyg såsom Microsoft Teams
KvalifikationerVi söker dig somHar mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Har god digital kunskap i program såsom Microsoft Teams
Har några års yrkeserfarenhet och vana att arbeta med människor med NPF
Det är meriterande om duHar en pedagogisk utbildning och/ eller erfarenhet av undervisningssituationer, gärna inom NPF
Har erfarenhet av att arbeta med stödstrukturer och olika pedagogiska hjälpmedel
Har erfarenhet av att arbeta på folkhögskola
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Självgående
Samarbetsförmåga
Pedagogisk insikt
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "70:2026:017". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regional utveckling Kontakt
Rekryterande chef
Annelie Haglund annelie.haglund@rvn.se +4660135765
