Delta i Saabs tillväxtresa som säkerhetsingenjör!

Är du en driven och analytisk ingenjör? Vill du arbeta med säkerhet? Välkommen till vår samhällsviktiga, spännande och teknikintensiva värld!
Din roll
I rollen som säkerhetsingenjör hos oss på Saab Dynamics kommer du att spela en central roll inom både produktion och tillväxt. Du kommer att delta aktivt i risk- och konsekvensbedömningar med särskilt fokus på byggnader där explosiva ämnen hanteras. I arbetet ingår att vara support till produktion vad gäller identifiering av potentiella risker inom tillverkning och montage samt att inom tillväxtprojekten analysera hur olika byggnader och deras verksamheter påverkar varandra.
Arbetsuppgifterna kommer att vara både operativa och administrativa. Du kommer att vara ute i verksamheten, observera och förstå dess behov och säkerhetskrav, samtidigt som du tar fram dokumentation och underlag för vårt säkerhetsarbete. Du behöver hålla dig uppdaterad om interna och externa krav för att vara rådgivande i risk- och konsekvensbedömningar.
De närmaste åren kommer vi att fokusera på att öka vår produktionskapacitet, vilket innebär att hitta nya och säkra sätt att producera. I den här rollen kommer du att arbeta nära andra säkerhetsingenjörer för att hitta och implementera de bästa lösningarna och skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Du kommer även få möjligheten att lära och utvecklas av andra kollegor i teamet.
Denna tjänst tillsätts till vårt team inom säkerhet hälsa och miljö, i Karlskoga. Hos oss blir du en del av ett härligt gäng inom Saab Dynamics där samarbete, kompetens och prestigelöshet är ledord i vårt team. Vi tror på en kultur som bygger på tillit och transparens.Publiceringsdatum2026-03-13Profil
För att lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet från verksamhet som hanterar brandfarliga och/eller explosiva ämnen. Har du arbetat i produktionsmiljöer inom försvarsindustri eller kemiindustri är det ett plus.
Du har lätt för att blida dig en överblick över komplexa problem och kan utifrån det analysera och dokumentera risker ur flera perspektiv. Du talar och skriver både svenska och engelska, vilket gör att du kan kommunicera effektivt både internt och externt. Meriterande för rollen är om du har erfarenhet inom tillståndsprocesser gentemot myndigheter såsom Myndigheten för civilt försvar och/eller Länsstyrelsen, men det är inte ett krav.
Som person ser vi att du är prestigelös med god problemlösningsförmåga. Du är serviceinriktad och kan samarbeta med teammedlemmar och olika funktioner i verksamheten men arbetar självständigt och analytiskt med den egna arbetsuppgiften.
Du är pedagogisk och delar gärna med dig av dina erfarenheter för att säkerställa att hela teamet utvecklas och att vi inte missar någon säkerhetsaspekt. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper vid denna rekrytering.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
