Delta i ett användartest - Bra ersättning!

ProActive Q Res. Nordic AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-01-30


Delta i ett 60-minuters användartest för - Bra ersättning!
Plats: I centrala Stockholm
Datum/tid: 16-20 Februari 2026, förmiddag/eftermiddag/kväll
Omfattning: 60 minuter
Ersättning: marknadsmässig
Krav: Du ska spela nätcasino minst 1-3 gånger i månaden.
Intresserad?
Visa intresse/mer info, via länken nedan:
https://www.webbenkater.com/s/vdndrxv

Vid frågor om detta uppdrag, ring oss på 08-330165 och fråga efter Sanna

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
ProActive Q Res. Nordic AB (org.nr 559250-9433), https://www.webbenkater.com/s/vdndrxv
Karlavägen 18 (visa karta)
114 31  STOCKHOLM

Arbetsplats
ProActive Q Res Nordic AB

Jobbnummer
9715232

