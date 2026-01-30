Delta i ett användartest - Bra ersättning!
2026-01-30
Delta i ett 60-minuters användartest för - Bra ersättning!
Plats: I centrala Stockholm
Datum/tid: 16-20 Februari 2026, förmiddag/eftermiddag/kväll
Omfattning: 60 minuter
Ersättning: marknadsmässig
Krav: Du ska spela nätcasino minst 1-3 gånger i månaden.
Intresserad?
Visa intresse/mer info, via länken nedan:https://www.webbenkater.com/s/vdndrxv
Vid frågor om detta uppdrag, ring oss på 08-330165 och fråga efter Sanna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare ProActive Q Res. Nordic AB
(org.nr 559250-9433), https://www.webbenkater.com/s/vdndrxv
Karlavägen 18 (visa karta
)
114 31 STOCKHOLM Arbetsplats
ProActive Q Res Nordic AB Jobbnummer
9715232