Delprojektledare till vår utvecklingsverkstad
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla civilingenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-03
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Är du en driven person som vill arbeta i en omväxlande miljö där utvecklingen av framtidens militära fordonssystem står i fokus? Vill du ha en ledande roll där du får vara delaktig i utvecklingen av fordonen? Då kan det vara just dig vi söker till rollen som delprojektledare på Utvecklingsverkstaden.
Här jobbar du nära verksamheten med stora kontaktytor. Välkommen till en världsledande koncern som befinner sig i teknikens absoluta framkant. Vi ser fram emot din ansökan!
Din framtida utmaning
I rollen som delprojektledare ingår att leda, utveckla och följa upp delprojekt. Genom tydliga mål och uppföljningar skapar du goda förutsättningar för projektets medlemmar att nå resultat och utveckling. Du kommer bland annat att:
Ansvara för daglig planering och uppföljning av projektleveranser (tid, kvalitet, kostnad).
Koordinera materialbeställningar enligt projekttidplan.
Kommunicera aktiviteter till planerare/beredare för rätt prioritering.
Planera med och informera tilldelade resurser i projektet.
Arbeta proaktivt med riskhantering.
Koordinera med angränsande funktioner.
Driva förbättringar av arbetssätt för Utvecklingsverkstadens processer.
Ansvarsområdena inom DPL-rollen varierar beroende på projektets omfattning och upplägg. Du ansvarar för att säkerställa att uppgifter som tilldelas genomförs enligt tidplan, kvalitet, kostnad och interna processer. Rollen innebär även att bevaka aktiviteter kopplade till prototyptillverkning, för att skapa goda förutsättningar för leverans till interna kunder. Du verkställer beslut från projekt- och ledningsgrupp samt driver framdrift och samarbete över interna gränsytor i enlighet med etablerade rutiner.
Du blir en del av avdelningen för delprojektledning inom Utvecklingsverkstaden som idag består av 16 personer med en mix av DPL, beredare/planerare och inköpare.
Den du är
För att lyckas i den här rollen ser vi gärna att du har en högskole -eller universitetsutbildning och gärna verkstadsvana i kombination med erfarenhet från tillverkande industri. Erfarenhet av SAP är meriterande.
Du är en självgående person med starkt driv och hög ansvarskänsla. Din samarbetsförmåga är god, likaså din kommunikativa förmåga, och du har en tydlig leveransfokus med ett naturligt engagemang för att nå uppsatta mål. Du tar dig an utmaningar med en positiv inställning och har lätt för att anpassa dig i en föränderlig vardag.
Du arbetar strukturerat och trivs i en dynamisk miljö där dagarna varierar. Eftersom vi verkar i en internationell kontext är det ett krav att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-07-03Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Jennie Walter, 070-2161129 alternativt rekryteringskonsult Olof Salmonsson, 070-3776738.
Under semesterperioden v 28 - 31 har vi begränsad tillgänglighet.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess.
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
Sista ansökningsdag för denna tjänst är 16/8.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll samt drogtest. Alla våra anställda genomgår dessa rutiner
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen 2A (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Jennie Walter jennie.walter@baesystems.se 070-2161129 Jobbnummer
9992406