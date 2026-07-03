Delprojektledare inom systeminköp
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Örnsköldsvik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-03
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Är du en driven och kommunikativ person som lockas av att leda projekt samt säkerställa leveranser? Har du erfarenhet av projektledning, planering eller inköp? Varmt välkommen med din ansökan till tjänsten som delprojektledare inom systeminköp hos på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik.
Din framtida utmaning
BAE System Hägglunds befinner sig i en expansiv fas med anledningen av flera nya miljardaffärer. För att möta den stora efterfrågan stärker vi upp med en delprojektledare till systeminköp.
Inom strategiskt inköp arbetar vi tvärfunktionellt med många olika gränssnitt. Vi samverkar med projekten, teknik, produktion, industri samverkan, juridik, exportkontroll, finans, marknad, eftermarknad samt med andra organisationer. Det ställer stora krav på god helhetssyn, kommunikation, kommersiell kompetens och teknisk förståelse. Då vi vill vara framgångsrika i det vi gör anställer vi en delprojektledare som ska stötta och driva utvalda områden.
Som delprojektledare tillhör du avdelning systeminköp. Avdelningen består av 40 engagerade och kunniga medarbetare i rollerna strategisk inköpare, administratör, gruppchef och enhetschef och är under tillväxt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att se till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av tidplaner med milstolpar, riskanalyser och ekonomiuppföljningar.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Kommunikation och rapportering till och från projekten kring status och uppkomna utmaningar/möjligheter
Arbetsledning av tilldelade resurser och bevakning av att utvecklingen sker inom tidigare upprättade internkontrakt (sign-off).
Stöttning till inköparna i planering samt exekvering utifrån tidsplan och kritisk linje
Kvalitetssäkring av det arbete som överlämnas från linjen till projekten tillsammans med avdelningens chefer
Hålla ihop mindre tvärfunktionella arbetsgrupper för att driva ett visst område.
Du arbetar nära deltagarna i projektet samt med strategiska inköpare.
Resor i tjänsten ingår.
Den du är
Vi söker dig som har:
utbildning inom ingenjörsområdet, ekonomi eller projektledning.
erfarenhet av planering/projektledning/inköp
erfarenhet att arbeta i Office paketet
Meriterande är:
erfarenhet av vår bransch och våra produkter
erfarenhet från affärssystem och planeringsverktyg
För att vara framgångsrik i din roll är du en tydlig kommunikatör med förmåga att snabbt urskilja det viktigaste i komplex information. Du är strukturerad, ansvarstagande och har god planerings- och uppföljningsförmåga. Du är affärsmässig, resultatinriktad och har god förståelse för inköpsprocesser. Du bygger och vårdar relationer internt och externt samt tar initiativ och prioriterar effektivt för att nå goda resultat.
Då vi bedriver en internationell verksamhet är det viktigt att du kan uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.
Vad du blir en del av
Hos oss får du jobba i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling. Vi erbjuder många personalförmåner; bland annat arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, förmånlig föräldralön mm.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckl9ng, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2026-07-03Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, kontakta chef Stina Widmark 070-2119957 eller rekryteringskonsult Lisa Fagerström 076-824 17 89.
Sista ansökningsdag är 2025-08-16. Under v 28-32 har vi semesterperiod. Din ansökan kommer därför behandlas efter det. Välkommen med din ansökan!Kontaktperson för detta jobb
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Jörgen Ottosson, Akademikerföreningen 0660-80838 Jobbnummer
9990756