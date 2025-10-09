Delprojektledare inom Mjukvara
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en koordinerande roll med stor påverkan och bidra till samhällsviktiga tekniska lösningar? Som mjukvarudelprojektledare får du vara länken som får människor, processer och teknik att samspela.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en delprojektledare inom mjukvara till vår kunds utvecklingsverksamhet inom försvarsindustrin. Rollen är en viktig länk mellan mjukvaruutveckling och projektledning, där du får bidra till samhällsviktiga lösningar i teknikens framkant.
Det här är en koordinerande roll med många kontaktytor, där du får en central position i att säkerställa att utvecklingsteam och projekt arbetar effektivt tillsammans. Du blir en del av ett sammansvetsat team med kunniga kollegor, och kommer in i en organisation som präglas av samarbete, struktur och framåtanda.
Du kommer in i en spännande fas, teamet växer och du kommer att spela en viktig roll i att driva arbetet framåt.
ARBETSUPPGIFTER:
Som delprojektledare ansvarar du för att samordna arbetet mellan utvecklingsteamen och projektorganisationen. Du säkerställer att rätt funktionalitet levereras i tid, och att kommunikationen mellan de olika delarna av organisationen flyter på.
I rollen kommer du bland annat att:
Koordinera planering och uppföljning mellan projekt och utvecklingsteam.
Stötta arbetet i sprintar och kvartalsplaneringar.
Sammanställa underlag och data för uppföljning och rapportering.
Bidra till struktur, prioritering och tydlighet i utvecklingsprocessen.
Ha många kontaktytor - både inom teknik, projektledning och ledning.
Det är en roll för dig som trivs med att skapa överblick, struktur och samarbete. Du kommer inte aktivt arbeta med att skriva kod, men rollen kräver en god förståelse för hur mjukvaruutveckling går till.
VI SÖKER DIG SOM HAR:
Ett par års erfarenhet av en av en liknande roll, exempelvis koordinerande roll inom mjukvaruutveckling eller scrum-master.
Teknisk förståelse och insikt i hur mjukvaruutvecklingsprocesser fungerar.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi söker en strukturerad och engagerad person som trivs med att ha många kontaktytor och att hålla ihop flera delar samtidigt. Du gillar att skapa ordning och tydlighet, och har en naturlig förmåga att kommunicera med olika typer av människor - från utvecklare och tekniska experter till projektledare och chefer.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och drivs av att bidra till att helheten fungerar. Att samarbeta, ta egna initiativ och se till att saker händer faller sig naturligt för dig. Du behöver inte vara expert på tekniken bakom, men du förstår hur utvecklingsarbete går till och har en vilja att lära och utvecklas vidare.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Järfälla
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
